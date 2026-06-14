Летние закрытия у московского общепита встречаются, но массовой практикой это не выглядит. Сам КЦ летом продолжает работать. Одна из возможных причин летней паузы — изменение аудитории КЦ. В обычное время кафе могло быть удобно родителям, которые ждут детей с занятий в студиях и кружках.



Кофе на Центральной площади можно выпить в кофейне Spes' (Савёлкинский проезд, 12), Catpuccino (Савёлкинский, 10), а также «Зёрна» или Ruma’s в бизнес-центре (Савёлкинский, 4).