Кафе PINERY приостановило работу с 12 июня. Посетителям предлагают покупать напитки и готовую еду в вендинговых и кофейных автоматах, хотя полноценное кафе они не заменят.
Летние закрытия у московского общепита встречаются, но массовой практикой это не выглядит. Сам КЦ летом продолжает работать. Одна из возможных причин летней паузы — изменение аудитории КЦ. В обычное время кафе могло быть удобно родителям, которые ждут детей с занятий в студиях и кружках.
Кофе на Центральной площади можно выпить в кофейне Spes' (Савёлкинский проезд, 12), Catpuccino (Савёлкинский, 10), а также «Зёрна» или Ruma’s в бизнес-центре (Савёлкинский, 4).
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