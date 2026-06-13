В Зеленограде начался сезон тополиного пуха — и вместе с ним вернулась опасная летняя забава. Во дворе корпуса 1001, у спортивной площадки, заметили детей, которые поджигали пух на земле. По словам очевидца, огонь удалось потушить не сразу.

Горит пух так легко из-за своего устройства. Его тонкие сухие волокна состоят в основном из целлюлозы — того же вещества, что в бумаге, хлопке и древесных волокнах. Но в отличие от ветки или листа каждая нить окружена воздухом, кислород подходит к ней со всех сторон, а нагревается она за доли секунды.

Сам пух обычно сгорает быстро и даёт мало тепла, но опасность в другом: он собирается дорожками и может провести огонь к сухой траве, мусору, листьям. То, что начинается как короткая вспышка, во дворе может стать настоящим пожаром.

С 16 лет подростка уже могут привлечь к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Если из-за огня повредят покрытие площадки, скамейку, урну, машину или другое имущество, ущерб придётся возмещать. За детей младше 16 лет отвечают родители: баловство может закончиться разговором с полицией, комиссией по делам несовершеннолетних.

Если видите, что дети поджигают пух, остановите их, объясните, чем это опасно, и при необходимости залейте место водой. Если потушить огонь не получается, звонить 112.