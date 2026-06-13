Читатель «Зеленоград.ру» сообщил о возможной опасности на Школьном озере: по его словам, под водой торчит примерно 30 сантиметров трубы — вероятно, остатки опор прошлого «лягушатника».
Официального подтверждения пока нет, редакция «Зеленоград.ру» передала информацию местному представителю МЧС.
На присланном фото ребёнок указывает на место, где находит труба. Возможно, рядом могут быть и другие трубы.
При этом перед началом сезона дно в официальных зонах купания должны были обследовать водолазы — проверить безопасность.
Если вы видели другие опасные предметы на Школьном озере или Городском пруду, пришлите в фото и точную точку на карте. Это поможет быстрее проверить место и передать информацию службам.
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