Читатель «Зеленоград.ру» сообщил о возможной опасности на Школьном озере: по его словам, под водой торчит примерно 30 сантиметров трубы — вероятно, остатки опор прошлого «лягушатника».

Официального подтверждения пока нет, редакция «Зеленоград.ру» передала информацию местному представителю МЧС.

На присланном фото ребёнок указывает на место, где находит труба. Возможно, рядом могут быть и другие трубы.

При этом перед началом сезона дно в официальных зонах купания должны были обследовать водолазы — проверить безопасность.

Если вы видели другие опасные предметы на Школьном озере или Городском пруду, пришлите в фото и точную точку на карте. Это поможет быстрее проверить место и передать информацию службам.