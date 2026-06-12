Блок-скамейки в Зеленограде используют как более тяжёлую и аккуратную замену полусферам и столбикам. В отличие от полусфер, такие блоки сложнее сдвинуть, а сверху у них есть сиденье — то есть это не только заграждение, но и лавка.



В некоторых местах это уже сработало. Например, у корпуса 514 блоками перекрыли въезд на тротуар, с которым не могли справиться годами. Похожие конструкции поставили и у другого въезда к этому же зданию — рядом с «Азбукой вкуса». Они не только перекрывают въезд, но и используются пешеходами как скамейка.



Но опыт оказался разным. На Центральной площади лавки ставили в том числе против дрифтеров на парковке между ДК и префектурой. Они заняли часть пространства, но, по наблюдениям жителей, полностью проблему не решили: между рядами оставалось достаточно места для манёвров, а пользоваться лавками как обычными скамейками днём мешали припаркованные машины.



? Странная история произошла у 3-го торгового центра на Яблоневой аллее. Там машины годами занимали площадь и тротуар между корпусом 317А и бизнес-центром в корпусе 322. После обращения жителя в прокуратуру управа Савёлок предложила поставить бетонные блоки со скамьями, чтобы не пускать машины на пешеходную зону. Блоки действительно помогли навести порядок, но в мае префектура признала десять таких скамеек самостроем и потребовала их убрать.



По данным редакции «Зеленоград.ру», конфликт возник не из-за самой идеи блок-скамеек, а из-за прав на участок и блокирование возможности разгрузки товаров — территория вокруг корпуса 317А относится к зоне ответственности собственников помещений торгового центра. После жалобы одного из собственников на портал «Наш город» спор попал на комиссию по самострою. Десять блок-скамеек решили демонтировать, четыре из них перенесли за границы участка. Теперь эти же адреса снова появились в согласованном списке на установку.



Поэтому главный вопрос сейчас — что именно согласовала префектура: установку новых блок-скамеек или оформление части уже стоящих. Редакция «Зеленоград.ру» выясняет у префектуры, какие блок-скамейки из нового списка действительно будут новыми.



В любом случае блок-скамейки становятся массовой городской практикой. Там, где штрафы и эвакуация не решают проблему, они физически возвращают тротуар пешеходам.