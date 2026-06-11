В прокате также остаются несколько фильмов, про которые мы писали неделю назад и ранее.

Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.