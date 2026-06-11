На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах 11.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Зверолюция» (6+)

В широком прокате — испанский мультфильм про инопланетные ягоды, очеловеченных животных, девочку со «зверскими» повадками, а также их важную общую задачу — спасение мира. Посмотреть можно в Иридиуме (утром), Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (утром и днем) и Отраде (сеансов много).

«Школа магических зверей. Хранители чуда» (6+)

Волшебная школа магических зверей — удивительное и прекрасное место. Но ей грозит закрытие — ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться навстречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать чудо, способное спасти школу. Немецкое фэнтези покажут в Зеленопарке (утром) и Отраде (иногда утром, иногда днем).

«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 196. Летние небылицы» (0+)

Соня и Саня научились сочинять небылицы, Мини-Мишки дружно ищут ключ от автодомика Клавы, трое отважных братьев отправляются на поиски чудо-птицы, исполняющей желания, дети знакомятся с настоящим снежным человеком, а девочки-волшебницы из Сказочного патруля путешествуют по Праздничному княжеству. Сеансы есть в Зеленопарке (один утренний показ каждый день) и Отраде (утром в субботу и воскресенье).

Предпоказ. «Мальчик и лис» (12+)

В Зеленопарке покажут еще одну новинку — в воскресенье, 14 июня, в 16:00. Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Неожиданным и единственным другом мальчика становится быстрый и смелый лис.

В прокате также остаются несколько фильмов, про которые мы писали неделю назад и ранее.

Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.

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На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
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