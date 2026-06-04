На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах 04.06.2026 ZELENOGRAD.RU
«Дени и Мэни в кино!» (6+)

В широком прокате — семейная комедия про большого пушистого пса Дени и его лучшего друга Мэни, кота породы сфинкс. Из-за рекламного контракта впервые в жизни друзья разлучаются, их отношениям предстоит пройти серьезное испытание.
Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Момо» (12+)

В широком прокате — немецкое фэнтези про маленькую сироту, которая обладает удивительным даром: она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Именно Момо предстоит спасти город от странных незнакомцев, ворующих у людей радость.
Есть сеансы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Побег из волшебного измерения» (6+)

Китайский мультфильм про магические приключения озорных братьев-медведей после встречи с чудищем из древних сказаний и обретения таинственных сил.
Показывают в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке

«Космическая Машка» (12+)

В широком прокате — семейная комедия про дочь космонавта. 11-летняя девочка жила на космодроме с отцом-космонавтом, умеет управлять самолетом и лодкой, но совершенно не знает, как живут ее сверстники. Теперь Маше предстоит учиться в обычной школе Петербурга, где ее ждут совсем другие приключения.
Посмотреть можно в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Шевели перьями» (6+)

Польский мультфильм про альтернативный мир, в котором птицы разучились летать, зато используют гаджеты. Молодой орленок тянется к небу и чувствует, что создан для полетов, хотя окружающие забыли о прошлой свободе и смеются над птенцом.
Сеансы в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

Только в кинотеатре Панфиловского — еще одна новинка:

«Тролли возвращаются» (6+)

Датский мультфильм про любопытного тролля, который не становится хозяином пещеры, а отправляется исследовать мир людей вместе с сестрой — и теряется.
Есть один сеанс в день в 12:00

Только в кинотеатре Зеленопарка — еще одна новинка:

«Зверолюция» (6+)

Предпоказ испанского мультфильма про инопланетные ягоды, очеловеченных животных, девочку со «зверскими» повадками и их важную общую задачу — спасение мира.
Посмотреть можно в субботу, 6 июня, в 15:00

А еще подросткам можно посоветовать посмотреть — или сходить в кино вместе — на показ нового фильма из франшизы «Звездные войны»:

«Мандалорец и Грогу» (12+)

Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.
На этой неделе фильм покажут в Панфиловском и Отраде (кстати, здесь есть и 3D-сеансы).

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

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Метки:
дети, кинотеатр
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