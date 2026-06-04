«Шевели перьями» (6+)

Польский мультфильм про альтернативный мир, в котором птицы разучились летать, зато используют гаджеты. Молодой орленок тянется к небу и чувствует, что создан для полетов, хотя окружающие забыли о прошлой свободе и смеются над птенцом.

Сеансы в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

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