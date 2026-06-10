Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жары, а МЧС предупредило о температуре до +32 до 13 июня.

МЧС предупреждает, что жара повышает нагрузку на электросети, риск аварий и пожаров, а у людей может снижаться внимание и ухудшаться самочувствие из-за перегрева.

Горожанам советуют меньше находиться на солнце, пить больше воды, носить светлую одежду и головной убор. В жару особенно стоит беречь детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

В Зеленограде температура чуть ниже, чем в общем прогнозе:



— 11 июня, четверг — около +30

— 12 июня, пятница — до +31

— 13 июня, суббота — около +27

— 14 июня — около +23, начнутся дожди

— 15 июня — около +22

— 16 июня — около +19.