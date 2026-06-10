Схема известная. Сначала позвонила «родственница» — попала в ДТП, есть пострадавший, ей грозит уголовное дело. Затем звонит «сотрудник правоохранительных органов», который предлагает уладить эту ситуацию за деньги. Зеленоградцу назвали сумму 3 миллиона рублей. Узнав, что таких денег нет, лже-сотрудник согласился на 400 тысяч.



Пенсионер мошенникам не поверил и обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска выстроили ловушку: мужчина передал деньги и муляж таксисту у своего дома, тот отвёз посылку в Одинцовский округ. Получателя посылки задержали. Второй фигурант снимал происходящее для «кураторов» и был задержан неподалёку. Обоим — 19 и 20 лет, оба под стражей, возбуждено дело о покушении на преступление и мошенничество.



Кто на самом деле в группе риска



Кажется, что пожилые — самые уязвимые. Однако в начале июня Банк России опубликовал исследование на основе опроса почти полумиллиона россиян.



Оказалось, что самая многочисленная группа жертв в Москве — «деловой человек в спешке»: работающие люди 25-54 лет со средним и высоким доходом, постоянно включённые в цифровую среду. На них приходится почти половина всех пострадавших, средняя потеря — около 200 тысяч рублей.



Пожилые — на втором месте, и у них своя уязвимость: именно они чаще других теряют суммы свыше миллиона.



Мошенники эксплуатируют разные слабые места. У занятых людей — привычка реагировать на всё быстро, без паузы на проверку. У пожилых — страх за близких, доверие к «официальному» голосу в трубке.



Если позвонили с подобной историей — прервите разговор и наберите родственника напрямую или сообщите в полицию.