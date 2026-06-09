Флагманские места юбилейного, пятого, фестиваля джаза — Сад «Эрмитаж» и Концертный зал имени Чайковского. Вход по билетам.

Концерты также пройдут в парках «Зарядье», на сцене «Театрального бульвара» в Парке Горького, на Гоголевском бульваре и на ВДНХ. Вход свободный.

Выступят известные музыканты и более ста молодежных джазовых коллективов, отобранных по итогам всероссийского конкурса.

Среди хедлайнеров — Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр с музыкально-поэтическим спектаклем «Слово о Полку Игореве», Виктор Добронравов & LRK Trio, Петр Налич, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и Маленький Оркестр, Billy`s Band, ВИА «Пролетарское Танго», Фантине и многие другие.

Программа всех дней и площадок: https://moscowjazzfest.com/schedule/

Новости фестиваля в живом режиме: https://vk.com/moscowjazzfestival

При поездке на общественном транспорте из Зеленограда самыми удобными и быстрыми площадками фестиваля выглядят Концертный зал Чайковского и Сад «Эрмитаж», а из бесплатных парковых зон — Парк «Зарядье».

Дорога займет около 1 часа.

Сад «Эрмитаж»:

электричка до Ленинградского вокзала, далее — метро «Чеховская» и пешком 10 минут

автобус № е41 до метро «Ховрино», далее до станции «Тверская» и пешком 10 минут

Концертный зал Чайковского:

электричка до Ленинградского вокзала, далее — метро «Маяковская», здание у метро

автобус № е41 до метро «Ховрино», далее до станции «Маяковская», здание у метро

Парк «Зарядье»: