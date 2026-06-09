До 14 июня в столице проходит масштабный фестиваль джаза, в котором примут участие более 1000 российских и зарубежных артистов. Можно сходить на платные концерты, можно посетить открытые площадки. Дорога из Зеленограда до некоторых из них займет всего 1 час.
В Зеленограде в клубе «ДК41» тоже пройдут концерты. Один из них посвящен эволюции мирового джаза.
Флагманские места юбилейного, пятого, фестиваля джаза — Сад «Эрмитаж» и Концертный зал имени Чайковского. Вход по билетам.
Концерты также пройдут в парках «Зарядье», на сцене «Театрального бульвара» в Парке Горького, на Гоголевском бульваре и на ВДНХ. Вход свободный.
Выступят известные музыканты и более ста молодежных джазовых коллективов, отобранных по итогам всероссийского конкурса.
Среди хедлайнеров — Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр с музыкально-поэтическим спектаклем «Слово о Полку Игореве», Виктор Добронравов & LRK Trio, Петр Налич, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и Маленький Оркестр, Billy`s Band, ВИА «Пролетарское Танго», Фантине и многие другие.
- Программа всех дней и площадок: https://moscowjazzfest.com/schedule/
- Новости фестиваля в живом режиме: https://vk.com/moscowjazzfestival
При поездке на общественном транспорте из Зеленограда самыми удобными и быстрыми площадками фестиваля выглядят Концертный зал Чайковского и Сад «Эрмитаж», а из бесплатных парковых зон — Парк «Зарядье».
Дорога займет около 1 часа.
Сад «Эрмитаж»:
- электричка до Ленинградского вокзала, далее — метро «Чеховская» и пешком 10 минут
- автобус № е41 до метро «Ховрино», далее до станции «Тверская» и пешком 10 минут
Концертный зал Чайковского:
- электричка до Ленинградского вокзала, далее — метро «Маяковская», здание у метро
- автобус № е41 до метро «Ховрино», далее до станции «Маяковская», здание у метро
Парк «Зарядье»:
- электричка до Ленинградского вокзала, далее — метро «Охотный ряд» (или «Площадь революции», «Китай-город») и пешком около 15 минут
- автобус № е41 до метро «Ховрино», далее до станции «Театральная» и пешком около 15 минут
С 11 по 14 июня в джаз-клубе «ДК41» тоже пройдут концерты. Один из них посвящен эволюции мирового джаза.
- 11 июня (четверг), 20:00 — дуэт Данилы Полякова (фортепиано) и Николая Шрайнера (контрабас)
- 12 июня (пятница), 19:00 — трио Константина Коваленко: фортепиано, контрабас и барабаны
- 13 июня (суббота):
- 19:00 — трио Егора Рубеля: электрогитара, контрабас и барабаны
- 21:00 — трио Константина Коваленко: фортепиано, контрабас и барабаны
- 14 июня (воскресенье), 19:00 — квартет Руслана Джа: тенор-саксофон, фортепиано, контрабас и ударные. Концерт «Эволюция джаза» посвящен становлению джаза: гости услышат наиболее яркие произведения каждого этапа его развития от зарождения до современности.
Адрес джаз-клуба «ДК41»: Савелкинский проезд, дом 10
Билеты на сайте клуба: https://dk41.ru/z001
На мероприятия «ДК41» обычно можно прийти с детьми от 10 лет, на вопросы ответят по телефону клуба: 8-965-359-01-33