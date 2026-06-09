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Автоматы с кормом для уток хотят поставить у других водоёмов. Но новые места пока не согласовывают 09.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В прошлом году социальный проект «Покорми утку» установил два вендинговых аппарата на Быковом болоте и у Никольского пруда в Савёлках. Но расширить проект пока не удаётся.

По словам организатора Александра Рудого, часть управ отвечает отказами или формальными ответами, после которых дело до установки не доходит. Среди желаемых мест — Школьное озеро, Михайловские пруды, Чёрное озеро и парк 40-летия Победы.

Почему новые автоматы не появляются

Александр Рудой рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру», что в прошлом году сначала написал в префектуру. Оттуда обращение разослали по районам: у каждого водоёма — своя управа и отдельные ответственные. Два района установку согласовали, по остальным точкам автоматы так и не появились.

«Мы везде просили об одном: поддержать проект и принять участие. Москва одна, стандарты одни. Но где-то не понимают, кто будет ответственным. Где-то пишут, что город не предусмотрел установку таких аппаратов, где-то отвечают, что нет мест», — сказал Александр.

Например, по Школьному озеру «Жилищник» ответил, что не видит подходящего места для аппарата. По Дунькиному пруду — что эта территория не на балансе «Жилищника». По словам Рудого, после этих ответов установка так и не состоялась.

Повторно обращаться в этом году он пока не стал: по его словам, снова придётся ждать 30 дней, а ответ, скорее всего, будет таким же формальным.

Первый сезон оказался удачным

По словам организатора проекта, автоматы активно используют жители, а от районов, где они стоят, проект получил положительную реакцию.

Автоматы выдают специальный корм для водоплавающих птиц — альтернативу хлебу, которым уток часто кормят у водоёмов. Аппараты работают от солнечных батарей, поэтому их не нужно подключать к электричеству.

Спрос на корм сезонный. Аппараты отключают на зиму, когда водоёмы замерзают, и снова запускают после схода льда. Самые активные месяцы — весна и начало лета, когда птицы прилетают и появляются выводки, а также сентябрь—октябрь.

«Сезон начинается с таяния льда и идёт до холодов. Пики — апрель, май-июнь и потом сентябрь-октябрь», — сказал Рудой.

Цена осталась прежней, но игрушек больше не будет

Пакетик корма по-прежнему стоит 100 рублей, хотя зерно подорожало. Повышать цену проект пока не хочет, поэтому из пакетиков убрали сувениры — значки, шарики и другие маленькие игрушки, которые раньше выдавали вместе с кормом.

«В других местах цена уже доходит до 250 рублей. Мы пока не повышаем: корм подорожал, зерно дорожает, поэтому убрали сувениры, а цену оставили прежней», — объяснил Александр.

В некоторых автоматах ещё могут оставаться старые партии с сувенирами, но дальше корм будет продаваться без игрушек.

Что дальше

Проект готов поставить автоматы и у других водоёмов, если для них найдут и согласуют площадки.

«Зеленоград.ру» направит запросы в управы и ответственные службы, чтобы выяснить, почему автоматы не согласовывают у других водоёмов и можно ли вернуться к этой идее.

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Метки:
благоустройство, птицы, управа, пруды и водоемы
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