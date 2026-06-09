Почему новые автоматы не появляются

Александр Рудой рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру», что в прошлом году сначала написал в префектуру. Оттуда обращение разослали по районам: у каждого водоёма — своя управа и отдельные ответственные. Два района установку согласовали, по остальным точкам автоматы так и не появились.

«Мы везде просили об одном: поддержать проект и принять участие. Москва одна, стандарты одни. Но где-то не понимают, кто будет ответственным. Где-то пишут, что город не предусмотрел установку таких аппаратов, где-то отвечают, что нет мест», — сказал Александр.

Например, по Школьному озеру «Жилищник» ответил, что не видит подходящего места для аппарата. По Дунькиному пруду — что эта территория не на балансе «Жилищника». По словам Рудого, после этих ответов установка так и не состоялась.

Повторно обращаться в этом году он пока не стал: по его словам, снова придётся ждать 30 дней, а ответ, скорее всего, будет таким же формальным.