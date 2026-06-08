Со среды по воскресенье в 16-м микрорайоне расположится античный театр в формате площадного представления с синтезом драматургии, риторики и культуры Римской империи.

В основе постановок — пьесы римских драматургов Античности: «Хвастливый воин» Тита Макция Плавта и «Братья» Теренция.

Показы стартуют в начале каждого часа в течение всего фестивального дня.