Фестиваль «Времена и эпохи» — с 10 по 14 июня в бульварной зоне 16-го микрорайона разыграют комедии римских драматургов с участием зрителей 08.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Со среды по воскресенье в 16-м микрорайоне расположится античный театр в формате площадного представления с синтезом драматургии, риторики и культуры Римской империи.

В основе постановок — пьесы римских драматургов Античности: «Хвастливый воин» Тита Макция Плавта и «Братья» Теренция.

Показы стартуют в начале каждого часа в течение всего фестивального дня.

Московский исторический фестиваль придумали, чтобы показать современникам важные исторические события в интерактивных форматах.

Организаторы обещают, что на зеленоградской площадке театр предстанет ровно таким, каким он был у римлян — не просто зрелищем, а школой гражданина, где через смех, спор и игру рождалось понимание добродетели и долга.

Пьесы, вероятно, будут наиболее интересны и понятны взрослым и подросткам старше 12-14-ти лет:

  • В «Братьях» Теренция центральный конфликт — это извечный спор отцов и детей о методах воспитания (строгость против свободы), выраженный через юмор и карикатурные персонажи
  • В «Хвастливом воине» Плавта высмеивается глупый, самовлюбленный и хвастливый солдат, которого обводят вокруг пальца
  • В основе обеих пьес лежат любовные интриги, обманы, переодевания и хитрые планы слуг
  • Это «комедии плаща», где актеры часто обращаются напрямую к залу
  • В сюжетах пьес фигурируют куртизанки, похищения девушек и любовные свидания

График работы площадки:

  • 10 и 11 июня (среда и четверг) с 12:00 до 20:00
  • 12 июня (праздничный день), 13 и 14 июня (выходные) — с 11:00 до 21:00

По прогнозу, на этой неделе Зеленоград ждет жаркая погода (с дневной температурой от +21 до +28), солнце, переменная облачность и редкие дожди.

  • Фестивальная площадка «Московские сезоны» в Крюково расположена у корпуса 1606

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Метки:
фестиваль, мероприятие
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