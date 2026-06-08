Со среды по воскресенье в 16-м микрорайоне расположится античный театр в формате площадного представления с синтезом драматургии, риторики и культуры Римской империи.
В основе постановок — пьесы римских драматургов Античности: «Хвастливый воин» Тита Макция Плавта и «Братья» Теренция.
Показы стартуют в начале каждого часа в течение всего фестивального дня.
Московский исторический фестиваль придумали, чтобы показать современникам важные исторические события в интерактивных форматах.
Организаторы обещают, что на зеленоградской площадке театр предстанет ровно таким, каким он был у римлян — не просто зрелищем, а школой гражданина, где через смех, спор и игру рождалось понимание добродетели и долга.
Пьесы, вероятно, будут наиболее интересны и понятны взрослым и подросткам старше 12-14-ти лет:
- В «Братьях» Теренция центральный конфликт — это извечный спор отцов и детей о методах воспитания (строгость против свободы), выраженный через юмор и карикатурные персонажи
- В «Хвастливом воине» Плавта высмеивается глупый, самовлюбленный и хвастливый солдат, которого обводят вокруг пальца
- В основе обеих пьес лежат любовные интриги, обманы, переодевания и хитрые планы слуг
- Это «комедии плаща», где актеры часто обращаются напрямую к залу
- В сюжетах пьес фигурируют куртизанки, похищения девушек и любовные свидания
График работы площадки:
- 10 и 11 июня (среда и четверг) с 12:00 до 20:00
- 12 июня (праздничный день), 13 и 14 июня (выходные) — с 11:00 до 21:00
По прогнозу, на этой неделе Зеленоград ждет жаркая погода (с дневной температурой от +21 до +28), солнце, переменная облачность и редкие дожди.
- Фестивальная площадка «Московские сезоны» в Крюково расположена у корпуса 1606