В субботу вечером и новичков, и опытных танцоров сальсы зовут на дискотеку. Вход свободный.

Начинающих научат базовым элементам «танца любви и свободы», всех гостей ждет сальса-вечеринка. Преподаватели говорят, что танец понравится всем — независимо от опыта и возраста.

Мероприятие пройдет в субботу, 13 июня, с 19:00 до 20:30 у Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)