Берёзовая аллея — одна из улиц, где в 2026 году запланировано так называемое «комплексное благоустройство». По сути, это капитальный ремонт дороги и прилегающей территории. Возможно, где-то изменят организацию движения.

Что именно будут делать на Берёзовой аллее, пока неизвестно — редакция «Зеленоград.ру» запросит проектную документацию у заказчика, ГБУ «Автомобильные дороги Москвы».