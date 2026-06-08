На грузовиках привезли металлические ограждения и пластиковые барьеры. Рабочие выгружают и складывают возле дороги. Информации о работах на месте пока нет, информационный щит обещают поставить позже.
Берёзовая аллея — одна из улиц, где в 2026 году запланировано так называемое «комплексное благоустройство». По сути, это капитальный ремонт дороги и прилегающей территории. Возможно, где-то изменят организацию движения.
Что именно будут делать на Берёзовой аллее, пока неизвестно — редакция «Зеленоград.ру» запросит проектную документацию у заказчика, ГБУ «Автомобильные дороги Москвы».
К похожим работам в последние годы у жителей часто были претензии — к срокам, качеству покрытия и организации прохода. Поэтому редакция «Зеленоград.ру» следит за ремонтом этого года и собирает сообщения от читателей.