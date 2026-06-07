Раньше часть потока с вокзала шла через улицу или через более длинные подземные переходы. Теперь пассажиров дальних поездов можно сразу увести в метро, не смешивая их лишний раз с теми, кто идёт по площади, к соседним вокзалам или на наземный транспорт.

Реконструкцию транспортного узла «Площадь трёх вокзалов», куда прибывает часть электричек из Зеленограда, продолжат. После Ленинградского будут реконструировать Ярославский вокзал. Вскоре рядом начнут строить вокзал для ВСМ — скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Через 15 лет пассажиропоток здесь вырастет с 350 тысяч до полумиллиона человек в день.