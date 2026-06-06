По прогнозу, в понедельник, 8 июня, днём будет до +29, во вторник, 9 июня, — до +30. Долго сухая погода, похоже, не продержится. Уже со среды по области местами возможны дожди.

В такую погоду лучше:

— брать с собой воду

— не планировать длинные прогулки, поездки и работу на даче на середину дня

— детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями лучше не находиться на солнце подолгу

— не оставлять в машине детей и животных даже ненадолго: салон на солнце нагревается очень быстро