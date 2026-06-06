По прогнозу, в понедельник, 8 июня, днём будет до +29, во вторник, 9 июня, — до +30. Долго сухая погода, похоже, не продержится. Уже со среды по области местами возможны дожди.
В такую погоду лучше:
— брать с собой воду
— не планировать длинные прогулки, поездки и работу на даче на середину дня
— детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями лучше не находиться на солнце подолгу
— не оставлять в машине детей и животных даже ненадолго: салон на солнце нагревается очень быстро
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