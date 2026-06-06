«Предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать бюджет, оптимизировать его расходы. Сейчас видим, что ситуация начала потихоньку управляться», — заявил мэр Собянин в эфире РБК ТВ.

В начале марта стало известно, что доходы бюджета за январь-февраль выросли на 2%, тогда как ожидали роста на 6,5%. Тогда в мэрии решили: придётся сокращать расходы. Собянин объявил о сокращении числа чиновников на 15% и расходов на некоторые инвестиционные проекты — на 10%.

За счет чего к июню произошла стабилизация, Собянин не объяснил, но сокращать чиновников, по его мнению, надо было в любом случае. Регулярное наращивание, а затем сокращение госслужащих он назвал «общероссийской или общебюрократической забавой».

Собянин также заявил, что кардинальных изменений в инвестпрограммах не произошло, а оптимизация не затронула критические проекты. По его словам, значительную часть денег сэкономили на торгах: подрядчики предложили выполнить работы дешевле начальной цены. Мэр уверен, что к концу года ситуация «не будет критическая» и бюджет выполнит все обязательства.