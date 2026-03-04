Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат 04.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Доходы бюджета за январь-февраль выросли на 2%, тогда как ожидали роста на 6,5%. В мэрии решили: придётся сокращать расходы.

Мэр Собянин объявил о мерах по оптимизации расходов бюджета. Основные меры: сокращение чиновников и отказ от некоторых инвестиционных проектов.

К июню число государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы уменьшится на 15 процентов. Под сокращение также попадёт часть управленческого персонала подведомственных учреждений. Сотрудников организаций, которые непосредственно оказывают социальные услуги жителям, сокращения не коснутся.

Абсолютное число сокращаемых должностей власти не называют, однако с учётом масштаба аппарата речь может идти о тысячах сотрудников. Окажутся ли сокращенные чиновники «на улице» или им предложат другие должности в системе городских учреждений, пока не уточняется.

Ещё одна мера — сокращение на 10 процентов расходов городской инвестиционной программы. Её объём на 2026 год составляет более 1,2 триллиона рублей, поэтому такое сокращение может означать перераспределение больше ста миллиардов рублей.

Часть проектов благоустройства и культурных мероприятий могут перенести на более поздние сроки или уменьшить их финансирование. Какие именно проекты попадут под оптимизацию, пока не уточняется. Мы попробуем это выяснить, но, скорее всего, такие списки ещё только предстоит составить.

При этом ключевые программы — в том числе реновацию жилья и строительство метро — не трогают.

Экономисты считают такую корректировку расходов ожидаемой. По их оценке, у Москвы остаётся значительный запас финансовой устойчивости.

При этом мэрия отдельно подчёркивает: бюджет продолжит финансировать меры поддержки Минобороны, военнослужащих и членов их семей. А выполнение социальных обязательств будет «безусловно обеспечено».

Метки:
благоустройство, мэрия, бюджет, москва
