Сотни тысяч цветов — это не рекорд, а обычная для Зеленограда летняя высадка: в прошлые годы высаживали сопоставимое количество.

Однолетники живут один сезон, зато быстро дают цвет и каждый год позволяют менять рисунок клумб.

В Москве крупное декоративное цветоводство для городского озеленения существует ещё с советского времени. Одно из таких хозяйств появилось в 1938 году в районе Измайлова: сначала там выращивали цветы для города, во время войны переориентировались на овощи, а после войны снова стали выращивать цветы.

Сейчас этим направлением занимается московское ГБУ «Озеленение» — оно выращивает для города миллионы штук цветочной рассады. То есть клумбы начинаются задолго до высадки — в теплицах и питомниках.