В субботу на Панфиловском проспекте начнут копать траншеи под освещение — от Ленинградского шоссе до Андреевки. В них уложат кабели в защитных трубах. В основном работы будут идти вручную, но местами понадобится техника, поэтому возможны временные ограничения на проезжей части. Полностью перекрывать дорогу не планируют.
Сейчас уложили уже около пяти километров новых бордюров. На некоторых участках готовят основание под асфальт. К прежним местам работ добавились ещё три участка:
— у корпуса 1004
— у остановки «Берёзовая аллея»
— рядом с «Роснефтью» до остановки «1-й микрорайон»
Работы продолжаются:
— у ТЦ «Ольга», корпус 1104
— в парке 60-летия Победы
— возле корпуса 1145с1
— у остановки «Октябрьская»
— рядом с РТС
— у корпуса 200
— у «Дома мебели»
— у военкомата
— у ТЦ «Панфиловский», корпус 6А
На отдельных участках работы задерживаются из-за деревьев: для их вырубки нужен порубочный билет, а подрядчик пока его не получил.
Из-за ремонта на некоторых тротуарах стало сложнее проходить — особенно с детьми, колясками, а также пожилым и маломобильным людям. Представитель подрядчика просит не игнорировать предупреждающие таблички об обходах.
«Многие жители всё равно проходят там, где нельзя. Я видел, как люди с детьми идут прямо рядом с трактором. Это опасно. Понимаю, что обходить не хочется, это занимает больше времени, но просим отнестись с пониманием», — рассказал представитель подрядчика.
Если предупреждающая табличка стоит в начале тротуара, лучше сразу перейти на другую сторону улицы или выбрать другой путь. Даже если асфальт на месте и кажется, что пройти можно, дальше могут идти работы: выкопанные бордюры, техника и траншеи не всегда видны сразу.
Если обхода нет или не хватает настилов, можно позвонить ответственному от генподрядчика: 8-910-638-01-88. Лучше сразу назвать точное место, сторону проспекта, ближайшую остановку или корпус и, если возможно, приложить фото. Также можно прислать фото и адрес участка в редакцию.
Ремонт самой проезжей части пока не начался: проект ремонта проезжей части, по словам подрядчика, ещё не согласован. Редакция «Зеленоград.ру» отправляла запрос о согласованном проекте благоустройства, но ответа пока не получила.