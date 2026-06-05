Параллельно продолжается ремонт тротуаров и бордюров

Сейчас уложили уже около пяти километров новых бордюров. На некоторых участках готовят основание под асфальт. К прежним местам работ добавились ещё три участка:

— у корпуса 1004

— у остановки «Берёзовая аллея»

— рядом с «Роснефтью» до остановки «1-й микрорайон»

Работы продолжаются:

— у ТЦ «Ольга», корпус 1104

— в парке 60-летия Победы

— возле корпуса 1145с1

— у остановки «Октябрьская»

— рядом с РТС

— у корпуса 200

— у «Дома мебели»

— у военкомата

— у ТЦ «Панфиловский», корпус 6А

На отдельных участках работы задерживаются из-за деревьев: для их вырубки нужен порубочный билет, а подрядчик пока его не получил.