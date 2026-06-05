На Панфиловском проспекте начинают копать траншеи под освещение. Возможны временные ограничения движения 05.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу на Панфиловском проспекте начнут копать траншеи под освещение — от Ленинградского шоссе до Андреевки. В них уложат кабели в защитных трубах. В основном работы будут идти вручную, но местами понадобится техника, поэтому возможны временные ограничения на проезжей части. Полностью перекрывать дорогу не планируют.

Параллельно продолжается ремонт тротуаров и бордюров

Сейчас уложили уже около пяти километров новых бордюров. На некоторых участках готовят основание под асфальт. К прежним местам работ добавились ещё три участка:

— у корпуса 1004
— у остановки «Берёзовая аллея»
— рядом с «Роснефтью» до остановки «1-й микрорайон»

Работы продолжаются:

— у ТЦ «Ольга», корпус 1104
— в парке 60-летия Победы
— возле корпуса 1145с1
— у остановки «Октябрьская»
— рядом с РТС
— у корпуса 200
— у «Дома мебели»
— у военкомата
— у ТЦ «Панфиловский», корпус 6А

На отдельных участках работы задерживаются из-за деревьев: для их вырубки нужен порубочный билет, а подрядчик пока его не получил.

Почему не стоит идти через закрытые участки

Из-за ремонта на некоторых тротуарах стало сложнее проходить — особенно с детьми, колясками, а также пожилым и маломобильным людям. Представитель подрядчика просит не игнорировать предупреждающие таблички об обходах.

«Многие жители всё равно проходят там, где нельзя. Я видел, как люди с детьми идут прямо рядом с трактором. Это опасно. Понимаю, что обходить не хочется, это занимает больше времени, но просим отнестись с пониманием», — рассказал представитель подрядчика.

Если предупреждающая табличка стоит в начале тротуара, лучше сразу перейти на другую сторону улицы или выбрать другой путь. Даже если асфальт на месте и кажется, что пройти можно, дальше могут идти работы: выкопанные бордюры, техника и траншеи не всегда видны сразу.

Если обхода нет или не хватает настилов, можно позвонить ответственному от генподрядчика: 8-910-638-01-88. Лучше сразу назвать точное место, сторону проспекта, ближайшую остановку или корпус и, если возможно, приложить фото. Также можно прислать фото и адрес участка в редакцию.

Когда начнут ремонтировать дорогу

Ремонт самой проезжей части пока не начался: проект ремонта проезжей части, по словам подрядчика, ещё не согласован. Редакция «Зеленоград.ру» отправляла запрос о согласованном проекте благоустройства, но ответа пока не получила.

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Метки:
благоустройство, панфиловский проспект
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