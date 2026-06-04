На «гавайской» вечеринке в 18-м микрорайоне выступят две рок-н-ролльные группы 04.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Вечеринка пройдет в атмосфере 50-х и 60-х годов, гостей просят соблюдать дресс-код — надеть цветастые рубашки и сарафаны. Исполнят аутентичный рок-н-ролл и сёрф-рок. В программе также — цветочные ожерелья и лотерея.

Концерт состоится в крафтовом заведении «Это бар» в пятницу, 5 июня, с 20:00. Вход свободный — и только 18+.

«Алоха, земляки! Нас ждет качественный звук, танцы, твисты и хиллбилли-шлягеры!» — приглашают организаторы.

Кто выступит:

— Московская олдскульная аутентичная команда The Great Pretenders с тридцатилетней историей, которая играет «рокабилли» — то есть рок-н-ролл 1950-х годов с сильным влиянием кантри и блюза.

— Зеленоградская группа RetrocainE, которая исполняет озорной рок-н-ролл и сёрф-рок — то есть рок-музыку начала 1960-х годов, стиль которой копирует звуками атмосферу океанских пляжей, шума волн и катания на доске для серфинга.

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Метки:
мероприятие, Это бар
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