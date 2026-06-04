Вечеринка пройдет в атмосфере 50-х и 60-х годов, гостей просят соблюдать дресс-код — надеть цветастые рубашки и сарафаны. Исполнят аутентичный рок-н-ролл и сёрф-рок. В программе также — цветочные ожерелья и лотерея.

Концерт состоится в крафтовом заведении «Это бар» в пятницу, 5 июня, с 20:00. Вход свободный — и только 18+.