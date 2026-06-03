В январе Константин получил один укол по государственной квоте, но продолжить лечение бесплатно не вышло: ни одно московское учреждение не взялось за это без астмы как сопутствующего диагноза. Фонд «Страна — детям» открыл сбор на два недостающих укола из курса — нужно было собрать около 130 тысяч рублей.

История Константина вызвала волну поддержки — читатели оставляли слова ободрения в комментариях. «Перевела! Пусть поправляется и забудет про эту болячку», — написала одна из них. За ночь зеленоградцы перечислили 170 тысяч рублей, к часу дня общая сумма уже составляла почти 190 тысяч — на 60 тысяч больше цели. Фонд убрал реквизиты и закрыл сбор, зафиксировав цель в 129 780 рублей. Остаток по условиям договора направят другим подопечным.

Курс лечения уже начался — благодаря фонду «Кораблик», который закупил лекарство авансом ещё до закрытия сбора. Первую инъекцию Константину поставят сегодня, 3 июня. Деньги, собранные фондом «Страна — детям», пойдут на возврат этих затрат, а также на закупку следующей партии препарата для двух оставшихся инъекций.

«После последнего шестого укола будет понятно, что делать дальше», — написала в зеленоградском чате Ирина, которая следит за ходом лечения Константина. Врачи не дают стопроцентной гарантии на выздоровление, но есть шанс выйти на долгосрочную ремиссию.