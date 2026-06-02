Деньги на лечение собирают 17-летнему зеленоградцу — рекомендованный препарат не входит в ОМС 02.06.2026 ZELENOGRAD.RU

У Константина Соколова тяжелая хроническая крапивница: каждый день тело покрывается волдырями, которые нестерпимо зудят. Обычные антигистаминные не помогают. Единственное, что дает эффект, — дорогостоящий препарат «Ксолар» (омализумаб), один укол которого стоит более 30 000 рублей. Фонд «Страна — детям» собирает деньги на два курса лечения. Нужно собрать около 130 тысяч, на момент публикации собрано около 11.

Константину 17 лет, он учится в политехническом колледже. Жить с таким кожным заболеванием тяжело: всё время чешется кожа. Это вызывает бессонницу, постоянный стресс, высыпания заставляют вести более закрытый образ жизни. По словам фонда, болезнь мешает подростку нормально учиться и общаться.

Пациенты с тяжелой крапивницей, но без сопутствующей астмы часто сталкиваются с одной и той же проблемой: «Ксолар» входит в официальные клинические рекомендации как препарат для пациентов, которым не помогают стандартные антигистаминные средства, однако в ОМС не включен.

В январе 2026 года Константин получил один укол в НМИЦ здоровья детей по квоте, после чего семье сообщили, что продолжение — за их счет. Они обратились в Морозовскую больницу, но и там отказали: бесплатно препарат вводят только пациентам с тяжелой бронхиальной астмой. Мама воспитывает двоих детей одна, есть ипотека, поэтому сто тысяч рублей на лечение взять неоткуда.

Купить препарат самостоятельно тоже непросто: его нельзя просто купить в аптеке — закупкой занимаются медучреждения или фонды, а вводить его нужно в стационаре под наблюдением аллерголога. Семья обращалась в несколько учреждений — везде отказ: либо препарат дают только при астме, либо направление не подходит.

Нужно собрать около 130 тысяч рублей — это четыре инъекции на два курса. По данным фонда, их должно хватить, чтобы стабилизировать состояние и добиться устойчивой ремиссии.

Помочь Константину можно на сайте фонда «Страна детям»: https://stranadetyam.ru/campaign/sokolov-konstantin/

Как получить через поликлинику лекарство, которого нет в стандартном списке: департамент здравоохранения объяснил для «Зеленоград.ру»
