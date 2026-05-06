Как получить через поликлинику лекарство, которого нет в стандартном списке: департамент здравоохранения объяснил для «Зеленоград.ру» 06.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В марте Москва разрешила больницам тратить остатки средств ОМС на лекарства вне федерального перечня жизненно необходимых препаратов — мы подробно писали об этом. Тогда же возник главный вопрос: как это работает на практике и что конкретно делать пациенту, которому нужен препарат, которого в больнице нет? Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в департамент здравоохранения и получила ответ.

Почему нужного лекарства может не быть — даже если его уже назначают

Читатели «Зеленоград.ру» не раз сталкивались с такой ситуацией. «Около года поликлиника не могла выдать нужный инсулин — выдали российский аналог, объяснили просто: в наличии нет. Вопрос решили покупкой в аптеке за свой счёт», — рассказала одна из читательниц. Другие писали об отсутствии этацизина, ксарелто, кальция Д3.

Отдельная история — иностранные препараты. С 2025 года в госзакупках действует правило: если есть российский аналог, иностранный препарат при закупке, как правило, отклоняется. Что происходит, если аналог формально есть, но пациент его не переносит — по-прежнему остаётся открытым вопросом.

Проблема отчасти системная. Федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) обновляется раз в год, а новые лекарства появляются на рынке быстрее. Бывает, что клинические рекомендации уже требуют от врача назначить конкретный препарат, а в перечне его ещё нет. Раньше больница формально не могла закупить такое лекарство за счёт остатков ОМС. Теперь — может. Но как именно это работает на практике?

Кто и как может назначить препарат вне перечня

По ответу департамента, инициировать назначение препарата вне перечня ЖНВЛП может только лечащий врач. Оснований два: индивидуальная непереносимость препарата из перечня или отсутствие подходящей альтернативы. После этого решение о закупке должен утвердить руководитель медицинской организации.

Здесь возникает важный нюанс. Все взрослые поликлиники Зеленограда — это отделения городской больницы, а не самостоятельные учреждения. Это значит, что финальное решение принимает не сама поликлиника. Кто именно — заведующий филиалом или главврач больницы — департамент в ответе не уточнил.

Что делать, если врач или главврач отказали

Если нужного препарата нет — идите к лечащему врачу и просите инициировать назначение. Если врач отказывается, следующий уровень — главврач. Если решение не принимается и там — департамент здравоохранения.

При этом важно учитывать: льготное лекарственное обеспечение финансируется отдельно, и новое правило его напрямую не затрагивает. Если вы получаете препараты по льготе, порядок их назначения остаётся прежним.

Один из наших читателей в комментариях точно сформулировал: «Могут потратить — не значит, что потратят». Механизм есть, но его применение зависит от конкретной больницы, наличия остатков ОМС и решения руководства.

Редакция направила в департамент уточняющие вопросы: можно ли закупить иностранный препарат, если российский аналог пациент не переносит, и кто принимает решение в поликлиниках-филиалах — заведующий или главврач. Ответы опубликуем отдельно.

Удавалось ли вам добиться закупки нужного препарата через врача или главврача? С какими отказами вы сталкивались? Пишите в редакцию или в чат «Зеленоград.ру» — ваши истории помогут продолжить тему.

