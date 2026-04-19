Правительство Москвы расширило перечень направлений, на которые городские медорганизации могут расходовать остатки средств обязательного медицинского страхования. Теперь в него входят, в частности, лекарства вне перечня жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП), аренда помещений, оснащение детских игровых зон и расходы на лицензирование.

Постановление Правительства Москвы от 3 марта 2026 года (№378-ПП) вносит поправки в территориальную программу государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2026-2028 годы. Изменения действуют задним числом — с 1 января 2026 года.

Речь идёт об остатках средств ОМС — деньгах, которые остаются у больницы или поликлиники после того, как она выполнила все обязательства по договору с фондом ОМС и оказала запланированный объём медпомощи. До сих пор такие остатки можно было направлять только на покупку или аренду дорого оборудования. Теперь перечень допустимых расходов расширили, добавив девять направлений.

Самое значимое для пациентов — возможность покупать лекарства, которых нет в федеральном перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Этот список ежегодно утверждает федеральное правительство. В него входят препараты, цены на которые государство регулирует и которые больницы обязаны закупать в первую очередь.

Перечень охватывает большинство распространённых заболеваний, но у него есть структурный изъян: он обновляется раз в год. Новые препараты появляются на рынке быстрее, чем попадают в список. Бывает и так, что клинические рекомендации уже предписывают врачу назначить конкретное лекарство, а оно в перечне ещё не значится. Раньше в такой ситуации больница формально не могла закупить этот препарат за счёт остатков ОМС. Теперь — может.

Для пациента это означает, что у больницы появляется легальный инструмент, чтобы не просить человека купить нужное лекарство самому и не ждать следующего обновления перечня, а купить нужный препарат из имеющихся средств.

Кроме лекарств, больницам разрешили тратить остатки ОМС и на ряд административно-хозяйственных нужд — от аренды и коммуналки до обязательных медосмотров сотрудников и оснащения для лицензирования.

Помимо этого, теперь можно оплачивать аренду помещений и коммуналку — в том числе для немедицинского персонала. Это снимает давнюю головную боль: многие клиники арендуют площади под административные или вспомогательные нужды, и раньше такие расходы нужно было покрывать из других источников.

Среди менее очевидного, но заметного для посетителей — средства можно направить на детские игровые зоны и другое обустройство мест ожидания. Очередь к врачу с ребёнком — это отдельное испытание: дети нервничают, капризничают, и родители вместе с ними. Игровой уголок в холле или развивающие игрушки в коридоре — мелочь с точки зрения медицины, но ощутимо меняет опыт визита. Раньше потратить на это остатки ОМС формально не разрешалось.

Отдельно разрешены расходы на обязательные медосмотры для сотрудников (которые больницы обязаны проводить по закону, но которые тоже не вписывались в допустимые направления), на транспортировку и страхование оборудования, а также на содержание помещений, не задействованных напрямую в лечении пациентов.

Также больницы смогут закупать оборудование для получения лицензии. Чтобы открыть новый кабинет или вид помощи, например, диагностику, нужно сначала получить лицензию, а для этого — соответствовать требованиям по оснащению. Раньше такие расходы из остатков не покрывались — новое постановление как раз закрывает такие пробелы в организации работы медучреждений.

Воспользоваться новыми направлениями расходов смогут только те медорганизации, у которых к концу года остались неизрасходованные средства ОМС и при этом нет просроченной задолженности, например, по оплате поставок или по зарплате.

Размер допустимых трат из остатков определяет учредитель (для большинства московских больниц — Департамент здравоохранения).

Каким образом пациент может воспользоваться возможностью получить препарат не из списка ЖНВЛП, непонятно — уточним это в мэрии.

Если вы сталкивались с ситуацией, когда в больнице или поликлинике не могли закупить нужный препарат — расскажите нам об этом. Что это был за препарат, как вам объясняли отказ и как в итоге решился вопрос. Напишите в комментариях или в редакцию — это поможет понять, как такие случаи происходят на практике