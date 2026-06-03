Коллектив Concord Orchestra называет себя «танцующим симфоническим оркестром» и позиционирует выступление как авторское шоу, где соединяются музыка и хореография.



Организатор делает акцент на яркой сценической подаче: музыканты не только играют, но и двигаются в такт музыке, а партии исполняют наизусть, без пюпитров. Кроме того, заявлены световые и видеоэффекты, яркие костюмы и выразительный макияж артистов как часть визуального решения шоу.



Шоу — не набор номеров, а единая история с героями, сюжетом и финалом.



Выступление пройдет 30 ноября (это понедельник) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 часа с антрактом, возрастное ограничение — 6+.

Билеты от 2200 до 5000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/shou-simfonicheskie-hiti-koleso-lyubvi-concord-orchestra.



Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.