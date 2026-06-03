Пляж на городском пруду подготовили к лету — но вопросы ещё остались 03.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В конце недели обещают подходящую погоду для пляжного отдыха: температура до 24 градусов тепла и без осадков. Две зеленоградские зоны отдыха — на городском пруду и Школьном озере — прошли проверку перед летним сезоном.

Роспотребнадзор взял пробы воды: она соответствует нормативам. На городском пруду уже работают кабинки для переодевания, туалет, часть душевых и медпункт, есть зона для купания маленьких детей.

Комиссия осмотрела зоны отдыха 22 мая и подписала акты о готовности к летнему сезону, сообщили в префектуре.

Кабинки для переодевания переставили ближе к пляжу. Они остались на парковке у регбийного стадиона, но теперь стоят с ближайшего к воде края. Дойти до них можно по дорожкам или по траве.

В префектуре утверждают, что кабинки «отремонтированы в полном объеме». Но на месте видно, что в некоторых по-прежнему выбиты доски, а в одной осталась большая дыра. Как комиссия этого не заметила, загадка.

Стационарный туалет за парковкой у стадиона открыт. Его, похоже, отремонтировали — и после ремонта забыли закрепить буквы «М» и «Ж». У боковой стены туалета есть несколько душевых кабинок: работает часть из них. Также действует медпункт.

На самом пляже расставили знаки для купальщиков. Возле спасательной вышки и пирса в воде отгородили зону для купания с маленькими детьми. Рядом стоит соответствующий знак. Есть и таблички, запрещающие отдых на пляже с домашними животными.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благоустройство, большой городской пруд, пляж
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Действительно была необходимость так глубоко копать?» Горожане — о ремонте дорожек рядом с деревьями Новости
Выделенную полосу для автобусов начали обустраивать на улице Гоголя Новости
Июнь в клинике EsteMedika: «Витаминный лифтинг» для нее и глубокое увлажнение для него Реклама
Восстановлен поврежденный после атаки БПЛА фасад корпуса 2038 Новости
Деньги на лечение собирают 17-летнему зеленоградцу — рекомендованный препарат не входит в ОМС Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде Реклама
Родителям нового города — нарисовать пейзаж, смастерить мягких сов и поиграть с аниматорами под открытым небом получится на этой неделе Новости
Интеллектуальный и веселый отдых — летние квизы в ресторане на площади Юности Новости
«Сотни хвостиков ждут вашего тепла и заботы» — Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
МегаФон лидирует по ключевым показателям качества связи в Москве Реклама
Работы на Панфиловском расширяются — но когда начнут ремонтировать проезжую часть, неизвестно Новости
Мотоциклисты раздадут детям сладости и покажут технику — в среду на Центральной площади Новости
Пушкинский день отметят в Зеленограде 6 июня — в программе несколько семейных мероприятий в старом городе Новости
На площади Юности открыли летнюю зону с каруселью, детскими играми и автодромом Новости
На лыжероллерной трассе в Крюково поставят павильон с прокатом и комфортной раздевалкой. Отдельных дорожек для пешеходов в проекте пока нет Новости
Рекордный спрос на колледжи: девятиклассники всё чаще выбирают сокращенный вариант ОГЭ Новости
«Суеверия и предания земли зеленоградской, рассказанные вечером на Михайловском пруду» — новинка летнего экскурсионного сезона Музея Зеленограда Новости
Каникулы перед новым учебным годом — в июне продолжатся отчетные концерты, на которых можно выбрать кружки для занятий с осени Новости
Магазин сети «Первый выбор» открылся на Центральном проспекте Новости
Городские пленэры у Школьного озера — профессиональный художник научит чувствовать и рисовать пейзаж 2-5 июня, это бесплатно Новости
Ученикам младших классов помогут изучить книги из заданных на лето списков — через совместное чтение и обсуждение, а также просмотр мультфильмов Новости
Цены на кухни и шкафы без наценок посредников Реклама
Облака пыли от ремонта школы в 9 микрорайоне поднимаются выше жилых домов и затмевают солнце. Борьба с этим выглядит как издевательство Новости
Картинки с выставки: проездной на крюковскую электричку 1960-х годов Новости
Специальные предложения для гостей ресторана «Колбасофф» Реклама
Курьеры на личных велосипедах тянут с установкой модулей контроля скорости Новости
Нужны новые места для пикников: управам поручили собрать предложения Новости
Страховой полис «От БПЛА» для автомобиля или недвижимости поможет оформить компания «Страховка со скидкой!» Новости
Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» показала полёт над Солнечногорский районом Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису, волейболу, баскетболу и бадминтону начались в Зеленограде Новости
Скидка 50% на популярные услуги для новых клиентов Реклама
Мемориал участникам СВО начали строить в Андреевке. В память о погибших можно будет посадить дерево Новости
Желающих сортировать мусор не становится больше. Читатели «Зеленоград.ру» объясняют почему Новости
Подростки хотят «получать копеечку» уже с 12 лет, но работы для них почти нет Новости
Редкий российский спорткар Marussia B1 заметили в Зеленограде. Таких машин сделали всего несколько десятков Новости
Стоимость вторички в Зеленограде подтягивается к средней по Москве, но всё ещё заметно ниже Новости
Подарки за фото и розыгрыш призов проведёт «Зеленоград.ру» на семейном фестивале «Гаражка» 7 июня Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров и ветеринарных врачей Новости
Обитатели Школьного озера — мирные соседи или воинственные конкуренты Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру