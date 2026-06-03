В конце недели обещают подходящую погоду для пляжного отдыха: температура до 24 градусов тепла и без осадков. Две зеленоградские зоны отдыха — на городском пруду и Школьном озере — прошли проверку перед летним сезоном.
Роспотребнадзор взял пробы воды: она соответствует нормативам. На городском пруду уже работают кабинки для переодевания, туалет, часть душевых и медпункт, есть зона для купания маленьких детей.
Комиссия осмотрела зоны отдыха 22 мая и подписала акты о готовности к летнему сезону, сообщили в префектуре.
Кабинки для переодевания переставили ближе к пляжу. Они остались на парковке у регбийного стадиона, но теперь стоят с ближайшего к воде края. Дойти до них можно по дорожкам или по траве.
В префектуре утверждают, что кабинки «отремонтированы в полном объеме». Но на месте видно, что в некоторых по-прежнему выбиты доски, а в одной осталась большая дыра. Как комиссия этого не заметила, загадка.
Стационарный туалет за парковкой у стадиона открыт. Его, похоже, отремонтировали — и после ремонта забыли закрепить буквы «М» и «Ж». У боковой стены туалета есть несколько душевых кабинок: работает часть из них. Также действует медпункт.
На самом пляже расставили знаки для купальщиков. Возле спасательной вышки и пирса в воде отгородили зону для купания с маленькими детьми. Рядом стоит соответствующий знак. Есть и таблички, запрещающие отдых на пляже с домашними животными.