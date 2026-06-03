Роспотребнадзор взял пробы воды: она соответствует нормативам. На городском пруду уже работают кабинки для переодевания, туалет, часть душевых и медпункт, есть зона для купания маленьких детей.

Комиссия осмотрела зоны отдыха 22 мая и подписала акты о готовности к летнему сезону, сообщили в префектуре.

Кабинки для переодевания переставили ближе к пляжу. Они остались на парковке у регбийного стадиона, но теперь стоят с ближайшего к воде края. Дойти до них можно по дорожкам или по траве.