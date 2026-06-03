«До сих пор в шоке от того, что накопали для установки новых бордюров. Мало того, что работы идут второй месяц, детей страшно отпускать — постоянно то трактора, то Камазы задом сдают, — так ещё и столько корней деревьев повредили. Действительно ли была необходимость в работах такого масштаба и глубины для „всего лишь“ установки новых бордюров и дорожек?» — написала одна из жительниц в районном чате.

Местные жители опасаются не только того, что деревья засохнут: повреждение корней может сказаться на их устойчивости. После майских снегопадов последних лет, когда в Зеленограде массово падали деревья, такие опасения понятны.