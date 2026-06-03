У корпуса 313 почти закончили асфальтирование дорожек. Жителей возмутил не сам ремонт дорожек, а масштаб земляных работ рядом с деревьями. По их словам, для установки новых бордюров рабочие выкапывали глубокие траншеи и повредили корни.
«До сих пор в шоке от того, что накопали для установки новых бордюров. Мало того, что работы идут второй месяц, детей страшно отпускать — постоянно то трактора, то Камазы задом сдают, — так ещё и столько корней деревьев повредили. Действительно ли была необходимость в работах такого масштаба и глубины для „всего лишь“ установки новых бордюров и дорожек?» — написала одна из жительниц в районном чате.
Местные жители опасаются не только того, что деревья засохнут: повреждение корней может сказаться на их устойчивости. После майских снегопадов последних лет, когда в Зеленограде массово падали деревья, такие опасения понятны.
Работы начались ещё в марте, срок окончания сдвигали. К 22 мая дорожки были почти готовы, но вокруг оставались грязь, кучи грунта, стройматериалы и ограждения. На фото жителей видны земляные работы рядом с деревьями, кучи грунта, деревянные щиты, сложенные материалы и ещё не восстановленные газоны. Их должны засеять и закрыть материалом для лучшего прорастания.
Стоимость работ — 5,4 млн рублей. Ремонт выполняет «Жилищник».
Как жаловаться на работы и повреждение деревьев
По вопросам сроков, грязи, ограждений и качества работ:
— «Жилищник» — 8-499-717-37-92, 8-499-736-78-86
— управа района Савёлки — 8-499-734-53-04
— портал «Наш город» https://gorod.mos.ru
Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) — 8-499-735-85-31
электронная приёмная: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=21519090
По поводу повреждения деревьев и их корней:
— зеленоградский отдел экологического контроля — 8-499-734-50-72
— департамент природопользования — электронная приёмная: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=20703090
— единая справочная Москвы — 8-495-777-77-77
Если у вас есть фото того, как проходят подобные работы в вашем дворе, присылайте их в редакцию — особенно снимки повреждённых корней.