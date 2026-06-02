Совместить творческий и игровой досуг с прогулкой можно в среду, четверг и пятницу. Бесплатные активности предназначены для семейного посещения. Ряд мероприятий проведут и в начале следующей недели.
- 3 июня, среда, 16:00—18:00 — Анимационная программа «Игровой бум» (0+)
Место проведения: бульварная зона 16-го микрорайона, за фестивальной площадкой «Легенды Крыма»
- 4 июня, четверг, 16:00—17:30 — Пленэр, 16-й микрорайон
Занятие проведут профессиональные художницы — Екатерина Крюкова и Александра Кибкало. Участники нарисуют пейзаж, мольберты и материалы им предоставят.
Возрастное ограничение — 0+. При этом малыши вряд ли справятся с задачей, но в комментариях под анонсом уточняют запись именно для детей.
Место проведения: бульварная зона 16-го микрорайона, за фестивальной площадкой «Легенды Крыма»
Мастер-класс бесплатный, но важно записаться: https://forms.yandex.ru/cloud/6a154dd7f47e735ff7b398ac/
Пока форма открыта, места есть. На момент публикации регистрация продолжается.
- 5 июня, пятница, 15:30—16:30 — Рукоделие, 20-й микрорайон
Вместе с мастерами участники создадут забавных совушек из ниток и бросового материала, а потом украсят их.
Возрастное ограничение — 0+.
Место проведения: бульварная зона 20-го микрорайона (недалеко от корпуса 2031)
Вход свободный.
- 8 июня, понедельник, 16:00—17:00 — Праздник «Краски лета» (0+)
Место проведения: бульварная зона 16-го микрорайона, за фестивальной площадкой «Легенды Крыма»
- 10 июня, среда, 16:00—18:00 — Анимационная программа «Игровой бум» (0+)
Место проведения: детская площадка у корпуса 1804Б
Мероприятия проводит Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Вход свободный.
События под открытым небом всегда зависят от фактической погоды — проверить, не перенесли ли дату или время активностей, можно в день их проведения в группе ВКонтакте: https://vk.com/okc_zelao.