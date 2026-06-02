Где сейчас работают

Работы продолжаются:

— у ТЦ «Ольга», корпус 1104

— возле корпуса 1145с1

— у остановки «Октябрьская»

— рядом с РТС

— у корпуса 200

Новые участки появились:

— у «Дома мебели»

— у военкомата

— у ТЦ «Панфиловский», корпус 6А

Где-то ещё снимают старые бордюры, где-то уже ставят новые и готовят основание под асфальт.

У ТЦ «Ольга» (корпус 1104) в парке 60-летия Победы уже сняли старое покрытие. Здесь продолжают работы с бордюрами и основанием под асфальт. По словам представителя подрядчика, на этом же участке должны появиться новые тротуары, но часть деревьев мешает этим работам, поэтому подрядчик ждёт порубочный сертификат. Там, где деревья не мешают, работы продолжаются.

У «Дома мебели» жители жалуются на проход через стройку

Жители жалуются на проход у остановки «Дом мебели»: по их словам, из-за техники и работ пешеходная зона фактически превратилась в стройку, а деревянных обходных настилов не было.

Корреспондент «Зеленоград.ру» был на участке днём 1 июня: в этот момент пройти было можно. Но работы перемещаются, поэтому ситуация может меняться в течение дня.

Подрядчик говорит, что настилы ставят постепенно и не везде это возможно. Там, где проход закрыт, жителей просят переходить на другую сторону проспекта — такие предупреждения, по словам подрядчика, размещены на информационных табличках.

Если проход перекрыт или нет настилов, можно звонить ответственному от генподрядчика: 8-910-638-01-88. Лучше сразу назвать точное место, сторону проспекта, ближайшую остановку или корпус и, если возможно, приложить фото. Также можно прислать фото и адрес участка в редакцию.

Проектная документация пока так и остаётся непубличной

Без проекта невозможно проверить, где будут новые тротуары, какие деревья планируют вырубить и когда начнут ремонтировать проезжую часть.

Редакция запросит у заказчика работ — ГБУ «Автомобильные дороги» — согласованный проект благоустройства, сроки ремонта проезжей части, схему новых переходов и список деревьев, которые могут вырубить.

После ответа расскажем, что именно изменится на Панфиловском и какие участки затронут жителей.