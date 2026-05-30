Четыре новых перехода появятся на пересечении Панфиловского проспекта и проспекта Генерала Алексеева.
Сейчас перейти дорогу между 1-м микрорайоном и ТЦ «Панфиловский» можно только по подземному пешеходному переходу. Ещё один подземный переход возле остановки «Берёзка» — в двухстах метрах от перекрёстка. В департаменте транспорта посчитали, что с новыми переходами путь пешеходов сократится на 300-500 метров.
Ещё один переход со светофором сделают на пересечении с Филаретовской улицей, между ГСК в доме 15 и корпусом 1145. Раньше здесь вообще нельзя было перейти дорогу — в дептрансе посчитали, что путь пешеходов сократится на целый километр. Также на этом перекрёстке сделают дополнительную полосу в сторону Ленинградки.
Переходы, вероятно, сделают в рамках уже идущей реконструкции Панфиловского проспекта. Ранее «Зеленоград.ру» узнал, что проект реконструкции долго не могли согласовать как раз из-за расхождения мнений о пешеходных переходах. По всей видимости, теперь решение принято.