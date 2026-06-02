12:00 — 13:00 — Программа у бюста Пушкину (6+):

В рамках интерактивной программы «Его поэзия как музыка души» споют романсы на стихи Пушкина, продекламируют стихи и авторские произведения, а также проведут интерактивную викторину для детей, конкурс рисунка на асфальте и конкурс на лучшее исполнение произведений Пушкина.

Памятник «Бюст А. С. Пушкину» (Солнечная аллея, около корпуса 820)

— Для всей семьи

12:00 — 18:00 — Сказки и мастер-классы в библиотеке 4-го микрорайона (6+):

Детям представят пять знаменитых волшебных историй Пушкина — «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о попе и о работнике его Балде».

Участников пригласят создать книжную закладку в технике скрапбукинга, украсив ее копией иллюстрации из любимой сказки.

Библиотека в корпусе 401

— Для детей

10:00 — 18:00 — Книгодарение в библиотеке 11-го микрорайона (6+):

Здесь сделают акцент на праздновании Дня русского языка и предложат гостям выбрать книгу в непрозрачной крафтовой упаковке на удачу — развернуть, порадоваться, удивиться и забрать как подарок для домашнего чтения.

Библиотека в корпусе 1106

— Для всей семьи

Вопросы по всем мероприятиям можно задать по общему телефону: 8-495-161-00-05.