Пушкинский день и День русского языка — два праздника, связанных с именем легендарного писателя и поэта, которым посвящено несколько событий в субботу.
В программе празднования — традиционный концерт у бюста Пушкину в 8-м микрорайоне, творческие мастер-классы по знаменитым сказкам в библиотеке 4-го микрорайона и книгодарение в библиотеке 11-го микрорайона. На все события вход свободный.
6 июня 1799-го года родился Александр Сергеевич Пушкин, которого называют основоположником современного русского литературного языка. В 1997-м году государственный статус получил Пушкинский день России, в 2010-м году ООН учредила на эту дату День русского языка, а в России День русского языка был установлен указом президента в 2011-м году.
Оба праздника отметят в субботу в Зеленограде.
- 12:00 — 13:00 — Программа у бюста Пушкину (6+):
В рамках интерактивной программы «Его поэзия как музыка души» споют романсы на стихи Пушкина, продекламируют стихи и авторские произведения, а также проведут интерактивную викторину для детей, конкурс рисунка на асфальте и конкурс на лучшее исполнение произведений Пушкина.
Памятник «Бюст А. С. Пушкину» (Солнечная аллея, около корпуса 820)
— Для всей семьи
- 12:00 — 18:00 — Сказки и мастер-классы в библиотеке 4-го микрорайона (6+):
Детям представят пять знаменитых волшебных историй Пушкина — «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о попе и о работнике его Балде».
Участников пригласят создать книжную закладку в технике скрапбукинга, украсив ее копией иллюстрации из любимой сказки.
Библиотека в корпусе 401
— Для детей
- 10:00 — 18:00 — Книгодарение в библиотеке 11-го микрорайона (6+):
Здесь сделают акцент на праздновании Дня русского языка и предложат гостям выбрать книгу в непрозрачной крафтовой упаковке на удачу — развернуть, порадоваться, удивиться и забрать как подарок для домашнего чтения.
Библиотека в корпусе 1106
— Для всей семьи
Вопросы по всем мероприятиям можно задать по общему телефону: 8-495-161-00-05.