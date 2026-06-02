Цель работ — привести трассу у 17-го и 22-го микрорайонов «к стандарту», — сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Какой стандарт имеют в виду, пока точно непонятно.
Однако известно, что в рамках благоустройства:
- Поставят основной павильон: в нём должны быть прокат, обогреваемая зона, раздевалка, сервис-центр, туалет и медпункт. Павильон совместят с гаражом
- Устроят видеонаблюдение (неясно, на всей длине трассы или только в зоне старта).
- Сделают переезды через участки с коммуникациями: зимой они постоянно оттаивают из-за близких к поверхности труб.
- Установят стойки с кнопкой экстренного вызова.
- Построят подстанцию 200 кВт — вероятно, она нужна для нового павильона и для решения проблемы освещения трассы.
На благоустройство трассы выделено 114 млн рублей решением районных депутатов. Исполнителем основных работ выступит «Жилищник», который отвечает за содержание трассы. Ориентировочно все работы должны выполнить до 31 октября.
«Зеленоград.ру» запросит подробности проекта — вернемся с ответом.
Сейчас из инфраструктуры в стартовой зоне трассы есть небольшие бытовки с туалетами и раздевалками, которые открывают только во время спортивных мероприятий. А ремонт фонарей вдоль трёхкилометровой трассы — постоянная головная боль коммунальщиков с момента ее открытия в 2021 году, связанная в том числе с вандализмом и кражами оборудования, так что система видеонаблюдения здесь очень актуальна.
В «Парке активного отдыха ЦИЭ», как официально называется эта природно-спортивная территория, по-прежнему не хватает отдельной сети дорожек для пешеходов, не пересекающихся с лыжероллерной трассой. Люди гуляют прямо по трассе компаниями, с детьми, колясками, самокатами и собаками — неудивительно, рядом расположены два жилых микрорайона, для которых это самая доступная рекреационная зона.
Недавно от 22 микрорайона на трассу сделали даже асфальтовую дорожку (вместо прежней грязной тропинки — там, где трасса проходит ближе всего к домам). Но проектировать и строить пешеходную инфраструктуру, которая была в первоначальном проекте, пока не планируют.