Экзаменационный сезон начался 1 июня: одиннадцатиклассники уже сдали первый ЕГЭ, а девятиклассники завтра приступят к ОГЭ. Главный московский сюжет этого года — рекордный спрос на колледжи: всё больше выпускников девятых классов выбирают два обязательных экзамена вместо четырех и уходят из школы после девятого класса.

Завтра у девятиклассников первый экзамен — по математике. Её и русский язык достаточно сдать тем, кто собирается в колледж. Остальные, кто идет в 10-й класс, по-прежнему пишут четыре: два обязательных и два по выбору.

Ограничиться двумя экзаменами разрешили год назад, чтобы стимулировать детей идти после 9-го класса в колледж.

В прошлом году два ОГЭ выбрали более 39 тысяч московских девятиклассников. В этом году — уже 47 тысяч, почти 40% всех выпускников девятых классов в городе. Для них в колледжах обещают около 50 тысяч бюджетных мест.

Для сравнения: в 2024 году колледж после девятого класса выбрали 27 тысяч московских школьников. За два года число таких выпускников почти удвоилось.

По опросу московских властей, 85% родителей довольны и колледжем, и специальностью, а 78% отметили, что два экзамена вместо четырех заметно снизили стресс у детей.

В мэрии считают, что колледжи перестали быть запасным вариантом: город обновил мастерские и оборудование, программы не уступают вузовским, а карьера начинается на три-четыре года раньше. В мэрии утверждают, что среднее профессиональное образование все чаще выбирают и сильные ученики, сдавшие ОГЭ на четверки и пятерки.

Всем, кто сдаст два экзамена и захочет учиться гарантируют бюджетные места в колледже. В прошлом году, когда в популярных колледжах не хватало мест, например, по IT и сестринскому делу, власти договаривались с федеральными вузами, у которых есть свои колледжи, чтобы все поступили на выбранную специальность.