11 июня (в четверг) и 20 июня (в субботу) горожан познакомят с «мистической» стороной Зеленограда. В новой экскурсионной программе под открытым небом — городские легенды, предания и байки. Сотрудники музея советуют запастись смелостью и пледами. Продажа билетов только открылась.

Как говорят организаторы, хотя наш любимый город еще молод, история этих земель уходит корнями в далекое прошлое, наполненное мистическими представлениями.

Во время вечерней прогулки в компании специалиста музея по берегу Михайловского пруда гости услышат байки, легенды и правдивые истории из жизни зеленоградцев, строителей города и жителей этих мест в «дозеленоградский» период.