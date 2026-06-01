11 июня (в четверг) и 20 июня (в субботу) горожан познакомят с «мистической» стороной Зеленограда. В новой экскурсионной программе под открытым небом — городские легенды, предания и байки. Сотрудники музея советуют запастись смелостью и пледами. Продажа билетов только открылась.
Как говорят организаторы, хотя наш любимый город еще молод, история этих земель уходит корнями в далекое прошлое, наполненное мистическими представлениями.
Во время вечерней прогулки в компании специалиста музея по берегу Михайловского пруда гости услышат байки, легенды и правдивые истории из жизни зеленоградцев, строителей города и жителей этих мест в «дозеленоградский» период.
- куда в 19-м веке исчезла деревня Крюково и почему при строительстве железной дороги эти места стали заселять заново;
- как воплощалось видение «Белого города», посетившее первого главного архитектора Зеленограда, и почему его в итоге сменил Игорь Покровский;
- почему многие строители так и не смогли его покинуть и остались жить в Зеленограде;
- отчего кирпичи в стенах домов района МЖК имеют разные оттенки красного цвета;
- как славянский курган стал строительной площадкой;
- почему на улице Ленина стоит всего один дом.
В конце маршрута гости музея вместе обсудят местные поверья — и решат, стоит ли на них опираться в жизни. Участников просят взять на прогулку пледы.
Экскурсия стартует у стелы «Крюково — район воинской доблести города Москвы», которая расположена в начале парка у Михайловского пруда (со стороны Панфиловского проспекта).
- Возраст участников — 6+. Продолжительность прогулки — 1 час 15 минут.
- Телефон для справок: 8-916-055-18-21 (Татьяна, приоритетный номер), 8-499-717-16-02 (телефон Выставочного зала музея).
Билеты стоят 550 рублей или 450 рублей (льготные — детям, студентам, пенсионерам, инвалидам, многодетным и некоторым другим категориям): https://bilet.mos.ru/event/665005257/
- 11 июня (четверг), начало в 19:00: на момент публикации есть 25 билетов
- 20 июня (суббота), начало в 17:00: на момент публикации есть 25 билетов