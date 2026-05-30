Микроскоп СММ-2000С, созданный при участии МИЭТа и зеленоградского завода «Протон», вошёл в атмосферу после почти трёх лет работы на орбите. Перед этим он успел передать кадры золотого зеркала, по которым видно, как поверхность металла становится всё более неровной. Университет называет переданные снимки первыми в мире кадрами начала разрушения металла при входе в атмосферу.
Микроскоп был полезной нагрузкой спутника «Нанозонд-1». Золотое зеркало на спутнике использовали как ловушку для космических частиц: в мягкий металл должны были врезаться метеориты и пыль, а зондовый микроскоп сканировал поверхность с нанометровой точностью. Так исследователи собирали данные о том, как космическая среда влияет на материалы.
Последним исследованием стала съемка золотого зеркала при сгорании в атмосфере: на кадрах видно, как гладкая поверхность золотого зеркала становилась всё более шероховатой: максимальный перепад высот вырос почти вдвое: с 55 до 96 нанометров.
Ещё один результат проекта — объяснение, откуда берётся часть опасной космической пыли. По версии исследователей, быстрые ионы солнечного ветра постепенно выбивают частицы с поверхностей спутников и кораблей. Такая пыль может мутнить иллюминаторы, мешать работе солнечных батарей, телескопов и электроники.
Ещё один вывод проекта — некоторые исследованные материалы способны частично самовосстанавливаться под воздействием солнечного света, а обшивки космических аппаратов разрушаются под солнечным ветром медленнее, чем предполагалось.
Практический смысл работы — в более точных расчётах: какие покрытия выбирать, какой запас прочности закладывать и сколько полезной нагрузки можно брать на борт вместо лишней защиты. Часть результатов уже опубликована в журнале «Наноиндустрия».