К летней эксплуатации приняли две зоны отдыха с купанием — Большой городской пруд и Школьное озеро.
Это значит, что там проверили воду и песок на пляжах, детских и спортивных площадках, оценили санитарное состояние: мусорные площадки, медпункты, спасательные посты, раздевалки, туалеты.
До начала сезона водоёмы обследовали водолазы: проверяли, нет ли в зоне купания опасных предметов.
Кроме двух официальных пляжей, в Зеленограде приняли несколько зон отдыха у воды без купания: пруд «Быково болото» в 1-м микрорайоне, Дунькин пруд в 12-м, Михайловский пруд в 15-м, Нижнекаменский пруд в 17-м и Заводской пруд в 23-м. Там можно гулять и загорать, но купаться нельзя.
Чёрное озеро в этом сезоне в список разрешённых для купания мест не вошло — оно закрыто на реконструкцию.
Формально купаться уже можно, но погода пока не очень располагает. В субботу, 30 мая, в Зеленограде около 13-14 градусов, в воскресенье и понедельник ожидаются дожди и около 16 градусов. Со среды станет теплей — прогноз обещает около 22 градусов днем — но начнутся дожди.