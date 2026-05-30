Ребёнка с магнитами в животе привезли в зеленоградскую больницу. Такие случаи уже заканчивались операциями 30.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Маленькую девочку с сильной болью в животе привезли в детский центр горбольницы: обследование показало 16 магнитных шариков в желудке и двенадцатиперстной кишке. В этот раз врачи обошлись без операции, но за последние два с половиной года зеленоградская больница как минимум дважды сообщала о похожих случаях — тогда детей пришлось оперировать.

Магниты диаметром около сантиметра врачи увидели при обследовании и решили доставать эндоскопически — без разрезов, тонким гибким инструментом через рот.

Но шарики оказались тяжёлыми и всё время выскальзывали из захвата. Тогда врачи взяли ещё один магнит, поместили его в эндоскопический контейнер — такой обычно используют при операциях через небольшие проколы — и стали притягивать им остальные. Так из желудка достали 11 шариков, ещё пять — из двенадцатиперстной кишки. Через несколько дней ребёнка выписали домой.

Даже один магнит — повод обратиться к врачу. Несколько особенно опасны

Опасность не в самом магните, а в том, что их несколько. Если два или больше магнитов попадают в разные отделы кишечника, они притягиваются друг к другу сквозь стенки. Зажатая между ними ткань перестаёт получать кровь и отмирает. Потом в стенке кишки может появиться отверстие, начинается воспаление брюшной полости — перитонит. Это уже срочная операция.

Коварство в том, что поначалу ребёнок может не чувствовать боли и вести себя как обычно, пока повреждения уже развиваются. Поэтому решает время: чем дольше магниты в животе, тем выше риск, что дело дойдёт до полостной операции.

Как минимум третий публично известный случай за два с половиной года

Главное отличие нынешнего случая — магниты успели достать до того, как они серьёзно повредили кишечник. В прошлых похожих историях в Зеленограде всё закончилось операциями.

Осенью 2023 года в горбольницу привезли ребёнка, который вытащил магниты из игрушки и проглотил их. Шарики стянули петли кишечника, пробили стенку, начался перитонит — операция заняла два с половиной часа.

В сентябре 2024-го магнитные шарики проглотила полуторагодовалая девочка. Часть магнитов вышла сама, но несколько застряли в кишечнике, примагнитились друг к другу и прорвали стенку. Её тоже оперировали. Оба ребёнка поправились.

Что делать родителям

Магнитные шарики — это чаще всего детали конструкторов и «антистресс"-наборов из мелких блестящих шариков. Их легко принять за конфету, и ребёнок может проглотить сразу несколько.

Признаки, с которыми дети попадали в больницу: отказ от еды, вялость, рвота, боль в животе. Но иногда явных симптомов нет.

Если есть подозрение, что ребёнок мог проглотить магниты:

— не ждите, что «само выйдет»

— не пытайтесь доставать магнит самостоятельно

— не давайте лекарства или слабительное без врача

— вызывайте скорую по номеру 103 или обращайтесь в больницу

— если понятно, откуда магниты, возьмите с собой игрушку, упаковку или оставшиеся шарики — врачам может быть важен их размер и количество

Главное правило: это не ситуация для наблюдения дома. Нужен врач — даже если живот пока не болит. А если дома есть маленький ребёнок, магнитных шариков в зоне его досягаемости быть не должно.

