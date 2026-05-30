Контролёры и полиция проверили больше 4400 тысячи билетов и выписали штрафы 277 пассажирам. Доля нарушителей получилась около 6% — почти как в последних облавах у «Ховрино», где проверяли в том числе маршрут e41.

Теперь штраф за безбилетный проезд — 5000 рублей. Его подняли накануне 2026 года.

Формально правила простые: проезд нужно оплатить сразу при входе. Валидировать нужно и социальные карты, и безлимитные проездные.

На практике у зеленоградских пассажиров к этому есть вопрос: как быстро оплатить проезд в переполненном автобусе, если до валидатора не добраться. Ещё сложнее это сделать с виртуальной «Тройкой», для которой нужно отсканировать QR-код на валидаторе.

Есть и другой вопрос — что именно показывают такие облавы. Когда проверка начинается утром у конечной станции, информация быстро расходится среди пассажиров следующих автобусов. Поэтому низкая доля безбилетников во время проверки может показывать не обычную ситуацию на маршрутах, а эффект быстрого предупреждения.

Дептранс объясняет важность оплаты ещё и тем, что по валидациям считает загруженность маршрутов и принимает решения о выпуске дополнительного транспорта. Но в 400-х автобусах есть и датчики пассажиропотока, а переполненность e41 и других популярных маршрутов в час пик видна и без сложных подсчётов.

После повышения штрафа за безбилетный проезд в автобусах до 5000 рублей «культура оплаты» выросла, отчитались в мэрии. Однако там продолжают закрывать глаза на проблему с оплатой, которая возникает из-за хронической переполненности автобусов в часы пик.