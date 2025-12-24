Депутаты Мосгордумы приняли закон, который повышает штраф за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте с двух до пяти тысяч рублей. Такой же штраф будут взимать за проезд по чужой льготной карте.

Одновременно закон увеличивает до 1000 рублей штрафы за ряд нарушений в метро: прослушивание музыки и просмотр видео без наушников, бег по эскалаторам, размещение ручной клади на сиденьях, использование музыкальных инструментов и звукоусиливающей аппаратуры без письменного разрешения, а также проезд в пачкающей или зловонной одежде.

До 1000 рублей повышаются штрафы и за нарушения правил провоза велосипедов и самокатов в метро. Ещё один новый штраф — 1000 рублей за провоз ручной клади, размеры которой превышают установленные нормы.