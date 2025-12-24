Депутаты Мосгордумы приняли закон, который повышает штраф за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте с двух до пяти тысяч рублей. Такой же штраф будут взимать за проезд по чужой льготной карте.
Одновременно закон увеличивает до 1000 рублей штрафы за ряд нарушений в метро: прослушивание музыки и просмотр видео без наушников, бег по эскалаторам, размещение ручной клади на сиденьях, использование музыкальных инструментов и звукоусиливающей аппаратуры без письменного разрешения, а также проезд в пачкающей или зловонной одежде.
До 1000 рублей повышаются штрафы и за нарушения правил провоза велосипедов и самокатов в метро. Ещё один новый штраф — 1000 рублей за провоз ручной клади, размеры которой превышают установленные нормы.
Авторы инициативы ранее объясняли, что часть штрафов не пересматривалась с 2007 года и, по их мнению, уже не соответствует последствиям таких нарушений. По замыслу законодателей, увеличение суммы должно сделать наказание более чувствительным и вернуть штрафам сдерживающую функцию. Правда, штраф за безбилетный проезд повышали полтора года назад.
На стадии обсуждения документа в профильной комиссии звучали и критические мнения. Депутат Мосгордумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») обратил внимание, что повышать штрафы предлагается в ситуации, когда пассажиры не всегда имеют возможность нормально оплатить проезд: валидаторы бывают недоступны или не работают, а в часы пик в салоне стоит такая давка, что физически невозможно добраться до устройства оплаты — при этом штраф всё равно выписывают (пример — на фото). По его мнению, сначала нужно наладить работу общественного транспорта, а уже потом говорить об ужесточении санкций.
Сомнения в эффективности повышения штрафов высказывают и общественные организации: они подчёркивают, что результат зависит не столько от размера взыскания, сколько от неотвратимости наказания и реального уровня контроля.
Принятый Мосгордумой закон вступит в силу после подписания мэром и официального опубликования. Точная дата начала действия новых штрафов пока не названа.