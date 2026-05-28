«Кощей. Тайна живой воды» (6+)
В широком прокате — мультфильм про Кощея, который мечтает не о власти над целым миром и не о злате, а… о тихом семейном счастье. Долгожданную свадьбу срывает горе — Тридевятое царство захватывает злодейка Моревна. Теперь Кощею предстоит заключить дружеский союз с Елисеем и Колобком, чтобы спасти невесту Варвару.
Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Только в кинотеатре Панфиловского — еще одна новинка:
Приключенческий фильм расскажет историю подростка и необычного лета на берегах Байкала. Единственным другом Вадима становится дикая нерпа. Эта тихая дружба помогает мальчику справиться с одиночеством, найти друзей, по-новому увидеть семью и впервые взять ответственность за другого.
Посмотреть доброе кино можно ежедневно в 12:10
Только в кинотеатре Зеленопарка — еще две новинки:
Немецкое фэнтези про маленькую сироту, которая обладает удивительным даром — она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Именно Момо предстоит спасти город от странных незнакомцев, ворующих у людей радость.
Предпоказ фильма состоится 1, 2 и 3 июня один раз в день в разное время
Предпоказ новой семейной комедии состоится в понедельник, 1 июня, в 13:30
11-летняя девочка жила на космодроме с отцом-космонавтом, умеет управлять самолетом и лодкой, но совершенно не знает, как живут ее сверстники. Теперь Маше предстоит учиться в обычной школе Петербурга, где ее ждут совсем другие приключения.
В кинотеатре Отрады в широкий прокат вышел семейный фильм:
Детектив с Хью Джекманом в главной роли расскажет историю начитанных овечек, которые проводят собственное расследование трагедии пастуха.
После предпоказа на прошлой неделе историю стали показывать ежедневно
- Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.
- Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады