Чем занять детей на каникулах? Проект «Культлето» открыл регистрацию на интенсивы в июне. Места быстро разбирают, но пока они есть на большинство мероприятий 28.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«Культлето» — это серия бесплатных летних интенсивов для детей от шести лет в Зеленограде. В июньскую программу входят занятия по живописи, керамике, изготовлению ватной игрушки, вокалу, рисованию и городскому пленэру, а также дворовые игры.

Интенсивы проходят на разных площадках города: в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Места на занятия нужно забронировать через сайт проекта. Их разбирают быстро, но на момент публикации регистрация еще идет: есть от 1 до 28 мест на разные встречи.

Живопись, 2-4 июня, 10:30-11:30

Участники будут работать в смешанных техниках с акварелью, гуашью, маркерами и гелевыми ручками, учиться передавать форму, фактуру, блеск, цвет, тени и характер предмета.

Керамика, 2-4 июня, 15:00-16:00

Участники создадут две декоративные «кототарелочки», освоят лепку из цельного куска и из пласта, познакомятся с ручной лепкой, декорированием и росписью глины «по сырцу».

Игрушка из ваты, 9-11 июня, 14:00-15:00

  • Культурный центр «Творческий лицей» (корпус 813)

Участники узнают, как из ваты и клейстера создать игрушку в форме яблока, познакомятся с основными приемами изготовления и росписи ватной игрушки.

Керамика, 9-11 июня, 15:00-16:00

Участники освоят жгутовую лепку, создадут авторскую вазу и попробуют роспись в технике «сграффито» — нанесение рисунка через заливку поверхности краской и процарапывание узора стеком.

Вокал, 15-17 июня, 15:00-16:00

  • Культурный центр «Творческий лицей» (корпус 813)

В программе — основы певческой опоры и дыхания, работа над тембром, резонансом, дикцией и громкостью звучания. По итогам участники исполнят выбранную песню средней сложности.

Керамика, 16-18 июня, 15:00-16:00

Участники создадут глиняную свистульку и узнают, какие условия нужны для чистого звука, как форма влияет на звучание, как сушить и декорировать изделие. В конце каждый заберет домой собственный музыкальный инструмент.

Акварель и восковые мелки, 17-19 июня, 10:30-11:30

За три дня участники создадут летние пейзажи в разных техниках: морской пейзаж с яхтами восковыми мелками и акварелью, пейзаж с отражением в технике монотипии, летний пейзаж в технике выдувания через трубочку.

Дворовые игры, 17-19 июня и 22-24 июня, 12:00-13:00

Участникам предлагают научиться играть в дворовые игры времен СССР, посоревноваться большими командами и провести время на улице без гаджетов.

Акварель и графика, 22-24 июня, 11:00-13:00

Программа посвящена городскому пленэру: участники будут писать акварельные этюды, изучать композицию, цвет, свет и тень, перспективу, делать графические зарисовки с натуры, работать с деталями, линией, тоном, фактурами, архитектурными элементами и ботаническими зарисовками.

Проект организовали в Объединении культурных и досуговых центров Зеленограда.

Телефон учреждения: 8-499-717-08-44

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, досуг, активный отдых, мастер-класс
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
После атаки БПЛА пострадали около 200 квартир более чем в десяти домах. Восстановление обещают закончить к началу июня Новости
Июнь в «Ведогонь-театре» — много любимых зрителями постановок в разных жанрах Новости
Участники зеленоградского полумарафона собрали более 600 тысяч рублей на реабилитацию пятилетней девочки Новости
Школа плюс деньги: за что родителей заставляют платить Новости
Каникулы в городе — обзор афиши «Ведогонь-театра» на июнь Новости
Дорожную ловушку у ТЦ «Зеленоградский» отказались обсуждать на комиссии по безопасности дорожного движения Новости
Летняя школа IQ007: программа смен на июнь-июль 2026 Новости
Стендап у открытого микрофона — пивница «Синий гном» приглашает выступить 27 мая Новости
День защиты детей — 1 июня у Школьного озера проведут веселый праздник с концертом, анимацией, квестами и мыльными пузырями Новости
Участковых врачей вернут в московские поликлиники Новости
В комплексе «Элма-Алабушево» открыта аренда новых производственно-складских помещений Реклама
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру