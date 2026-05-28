«Культлето» — это серия бесплатных летних интенсивов для детей от шести лет в Зеленограде. В июньскую программу входят занятия по живописи, керамике, изготовлению ватной игрушки, вокалу, рисованию и городскому пленэру, а также дворовые игры.

Интенсивы проходят на разных площадках города: в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Места на занятия нужно забронировать через сайт проекта. Их разбирают быстро, но на момент публикации регистрация еще идет: есть от 1 до 28 мест на разные встречи.