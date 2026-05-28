«Культлето» — это серия бесплатных летних интенсивов для детей от шести лет в Зеленограде. В июньскую программу входят занятия по живописи, керамике, изготовлению ватной игрушки, вокалу, рисованию и городскому пленэру, а также дворовые игры.
Интенсивы проходят на разных площадках города: в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Места на занятия нужно забронировать через сайт проекта. Их разбирают быстро, но на момент публикации регистрация еще идет: есть от 1 до 28 мест на разные встречи.
- Регистрация на все интенсивы: https://zelkultura.ru/kultleto_2026
- Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А)
Участники будут работать в смешанных техниках с акварелью, гуашью, маркерами и гелевыми ручками, учиться передавать форму, фактуру, блеск, цвет, тени и характер предмета.
- Библиотека в корпусе 231
Участники создадут две декоративные «кототарелочки», освоят лепку из цельного куска и из пласта, познакомятся с ручной лепкой, декорированием и росписью глины «по сырцу».
- Культурный центр «Творческий лицей» (корпус 813)
Участники узнают, как из ваты и клейстера создать игрушку в форме яблока, познакомятся с основными приемами изготовления и росписи ватной игрушки.
- Библиотека в корпусе 231
Участники освоят жгутовую лепку, создадут авторскую вазу и попробуют роспись в технике «сграффито» — нанесение рисунка через заливку поверхности краской и процарапывание узора стеком.
- Культурный центр «Творческий лицей» (корпус 813)
В программе — основы певческой опоры и дыхания, работа над тембром, резонансом, дикцией и громкостью звучания. По итогам участники исполнят выбранную песню средней сложности.
- Библиотека в корпусе 231
Участники создадут глиняную свистульку и узнают, какие условия нужны для чистого звука, как форма влияет на звучание, как сушить и декорировать изделие. В конце каждый заберет домой собственный музыкальный инструмент.
- Озеропарк у Школьного озера: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
За три дня участники создадут летние пейзажи в разных техниках: морской пейзаж с яхтами восковыми мелками и акварелью, пейзаж с отражением в технике монотипии, летний пейзаж в технике выдувания через трубочку.
- Озеропарк у Школьного озера: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Участникам предлагают научиться играть в дворовые игры времен СССР, посоревноваться большими командами и провести время на улице без гаджетов.
- Озеропарк у Школьного озера: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Программа посвящена городскому пленэру: участники будут писать акварельные этюды, изучать композицию, цвет, свет и тень, перспективу, делать графические зарисовки с натуры, работать с деталями, линией, тоном, фактурами, архитектурными элементами и ботаническими зарисовками.
Проект организовали в Объединении культурных и досуговых центров Зеленограда.
Телефон учреждения: 8-499-717-08-44