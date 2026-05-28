По сообщению зеленоградской полиции, женщина за рулём подрезала попутную машину, после чего водитель второй машины стал с ней спорить, а затем ударил её по лицу и ногам. Она обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы района Крюково. Им оказался 52-летний житель Зеленограда.

Завели уголовное дело о хулиганстве (по части 1 статьи 213 УК). Наказание по этой статье — от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на пять лет.

На время расследования мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении: он должен приходить по вызовам дознавателя и суда, не уезжать без разрешения и не мешать расследованию.