Дым от крупного пожара виден из Зеленограда 27.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Крупный пожар произошёл на складе в районе Павельцево в Долгопрудном. До Зеленограда это далеко, но чёрный столб дыма хорошо виден из города.

На складе могли храниться мебель, геотекстиль и кулеры. Жители Долгопрудного жалуются на сильный запах гари и пишут в районных чатах, что дым тянет в окна и тяжело дышать.

Пожар большой — площадь почти пять тысяч квадратных метров. Тушение осложняет сложная планировка здания, на месте работают пожарные из соседних городов Подмосковья и Москвы.

Аэропорт Шереметьево сообщил даже о двух пожарах рядом. Второй — в районе Павельцево. Вероятно, там горит частный дом.

Это уже второй за последнее время большой пожар к западу от Зеленограда, дым от которого видно из города. 19 мая огромный столб дыма поднимался со стороны села Белый Раст примерно в 20 километрах от Зеленограда. Тогда горело складское помещение тоже на площади около 5000 квадратных метров.

