Крупный пожар произошёл на складе в районе Павельцево в Долгопрудном. До Зеленограда это далеко, но чёрный столб дыма хорошо виден из города.

На складе могли храниться мебель, геотекстиль и кулеры. Жители Долгопрудного жалуются на сильный запах гари и пишут в районных чатах, что дым тянет в окна и тяжело дышать.