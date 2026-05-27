Семейный фестиваль «Детство!» пройдет в Андреевке 30 мая — гостей ждут концерт, встречи с лесничими, праздник красок «Холи» и много других активностей 27.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу с 12:00 до 19:00 на базе Дома культуры «Андреевка» проведут конкурс талантов, мастер-классы и игры, ярмарку и «дармарку». Клинские лесничие раскроют практические секреты, а еще можно (и нужно) будет весело пачкаться яркими красками.

Участников конкурса талантов еще регистрируют, а вход для зрителей — свободный.

Конкурс талантов начнется в 15:00 на главной сцене и пройдет в таких номинациях: инструментальное искусство, вокал, хореография, театральное творчество, оригинальный жанр (пластический этюд, акробатика, эквилибр, жонглирование, клоунада) и изобразительное творчество.

В этом году все произведения должны быть связаны с темой детства. Желаюших участвовать в Шестом ежегодном фестивале творчества «Детство!» приглашают написать на электронный адрес mukandreevka@mail.ru или позвонить по телефону 8-499-504-29-09

Помимо смотра талантливых артистов и исполнителей, зрителей ждут:

— встреча с клинскими лесничими, которые научат считать годовые кольца на срезе ствола, делать букетики из веточек ели и пользоваться специальным лесным ранцевым огнетушителем;

— праздник ярких красок «Холи»: в 17:00 все желающие смогут повеселиться, рассыпая разноцветные краски;

— мастер-классы по росписи имбирного печенья и не только;

— ярмарка изделий ручной работы;

— «дармарка»: можно принести, обменяться или просто забрать ненужные вещи в хорошем состоянии, например, книги или игрушки;

— конкурс объемных поделок на тему цирка и конкурс видеороликов про дрессированных домашних питомцев с призами — сертификатами в пиццерию;

— розыгрыш призов (все гости смогут взять бесплатный билетик для участия).

Фестиваль пройдет на базе Дома культуры «Андреевка» (городской округ Солнечногорск, улица Староандреевская, дом 59).

Вход свободный, ждут гостей разного возраста.
Вопросы можно задать по телефону: 8-499-504-29-09

