В субботу с 12:00 до 19:00 на базе Дома культуры «Андреевка» проведут конкурс талантов, мастер-классы и игры, ярмарку и «дармарку». Клинские лесничие раскроют практические секреты, а еще можно (и нужно) будет весело пачкаться яркими красками.
Участников конкурса талантов еще регистрируют, а вход для зрителей — свободный.
Конкурс талантов начнется в 15:00 на главной сцене и пройдет в таких номинациях: инструментальное искусство, вокал, хореография, театральное творчество, оригинальный жанр (пластический этюд, акробатика, эквилибр, жонглирование, клоунада) и изобразительное творчество.
В этом году все произведения должны быть связаны с темой детства. Желаюших участвовать в Шестом ежегодном фестивале творчества «Детство!» приглашают написать на электронный адрес mukandreevka@mail.ru или позвонить по телефону 8-499-504-29-09
— встреча с клинскими лесничими, которые научат считать годовые кольца на срезе ствола, делать букетики из веточек ели и пользоваться специальным лесным ранцевым огнетушителем;
— праздник ярких красок «Холи»: в 17:00 все желающие смогут повеселиться, рассыпая разноцветные краски;
— мастер-классы по росписи имбирного печенья и не только;
— ярмарка изделий ручной работы;
— «дармарка»: можно принести, обменяться или просто забрать ненужные вещи в хорошем состоянии, например, книги или игрушки;
— конкурс объемных поделок на тему цирка и конкурс видеороликов про дрессированных домашних питомцев с призами — сертификатами в пиццерию;
— розыгрыш призов (все гости смогут взять бесплатный билетик для участия).
Фестиваль пройдет на базе Дома культуры «Андреевка» (городской округ Солнечногорск, улица Староандреевская, дом 59).
Вход свободный, ждут гостей разного возраста.
