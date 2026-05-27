Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам 27.05.2026 ZELENOGRAD.RU
Как поучаствовать

  • Приходите на маркет @vstrecha_market 30 мая с 11-20 на веранду фудмола «Станция» на Крюковской площади
  • Приносите подарки из списка нужд или делайте пожертвования любой суммой удобным способом
  • Выбирайте подарок ручной работы

Список подарков для котиков

  • Влажный корм для кошек: Pro plan, Alphapet, Award
  • Влажный корм для котят: Award, Pro plan, Royal canin
  • Сухой лечебный корм: Royal canin gastrointestinal и fibre response
  • Влажный лечебный корм: gastroinrestinal любых производителей
  • Капли на холку «Селафорт» для кошек и котят на вес до 2,5 кг и 2,6-7 кг)
  • Глистогонные препараты (мильбемакс, милпразон, фебтал)
  • Игрушки, картонные когтеточки, лежанки, когтеточки-столбики, домики пластиковые переноски (можно б/у в хорошем состоянии)

Котики на фото ищут новый дом

Акцию проводят совместно с командой помощи кошкам Зеленограда @zel_priut_cats. Они существует уже пять лет и за это время спасли, вылечили и нашли новый дом более ста животным. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.

На фотографиях к посту — котики, которые сейчас ищут новый дом.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
