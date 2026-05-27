Как поучаствовать
- Приходите на маркет @vstrecha_market 30 мая с 11-20 на веранду фудмола «Станция» на Крюковской площади
- Приносите подарки из списка нужд или делайте пожертвования любой суммой удобным способом
- Выбирайте подарок ручной работы
Список подарков для котиков
- Влажный корм для кошек: Pro plan, Alphapet, Award
- Влажный корм для котят: Award, Pro plan, Royal canin
- Сухой лечебный корм: Royal canin gastrointestinal и fibre response
- Влажный лечебный корм: gastroinrestinal любых производителей
- Капли на холку «Селафорт» для кошек и котят на вес до 2,5 кг и 2,6-7 кг)
- Глистогонные препараты (мильбемакс, милпразон, фебтал)
- Игрушки, картонные когтеточки, лежанки, когтеточки-столбики, домики пластиковые переноски (можно б/у в хорошем состоянии)
Котики на фото ищут новый дом
Акцию проводят совместно с командой помощи кошкам Зеленограда @zel_priut_cats. Они существует уже пять лет и за это время спасли, вылечили и нашли новый дом более ста животным. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.
На фотографиях к посту — котики, которые сейчас ищут новый дом.
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
