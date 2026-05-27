Почему спорят о скорости заполнения первого участка

Активисты ссылаются на проектные расчёты, где указан объём захоронения около 122 тысяч тонн в год и общий объём первого участка около 1,2 млн тонн. По их версии, при таких параметрах первый участок должен был заполняться девять-десять лет, но фактически заполнился примерно за три года.



В КПО заявляют, что комплекс работает в соответствии с проектной документацией. Больше половины поступающих отходов, как утверждают на предприятии, направляется не на захоронение, а на переработку: вторсырьё, компостирование в техногрунт и производство топлива из отходов.



Рост объёма смешанных отходов в КПО объясняют плохим качеством раздельного сбора. По версии предприятия, если на контейнерных площадках разные виды отходов смешивают, сортировка работает хуже. Отдельной проблемой в КПО называют бункеры для крупногабаритного мусора: их используют под обычные коммунальные отходы, а после дробления и грубой сортировки часть органики может попадать на захоронение и гнить, выделяя неприятный запах.



В «Неве» в ответе редакции «Зеленоград.ру» не предоставили отдельного расчёта, который объяснял бы срок заполнения первого участка с учётом проектных показателей, на которые ссылаются активисты. Предприятие говорит о проектной эксплуатации и проблемах раздельного сбора.



При этом точный объём отходов на первом участке официально не установлен, подчёркивает представитель инициативной группы Наталья. Активисты хотят, чтобы это проверили надзорные ведомства. Какое именно ведомство должно установить фактический объём размещённых отходов и в какие сроки, пока непонятно.



Активисты также утверждают, что сортировка и компостирование на КПО не работали в должном объёме, а часть компоста, по их словам, тоже попадала на участок захоронения.



По опросу «Зеленоград.ру» год назад, около 40% участников сказали, что сортируют вторсырьё. Это не показывает реальную долю сортирующих жителей, но даёт представление о привычках части нашей аудитории.