Первый участок мусорного полигона «Невы» заполнился быстрее, чем рассчитывали. КПО объясняет это плохой сортировкой мусора жителями 27.05.2026 ZELENOGRAD.RU

На комплексе по переработке отходов (КПО) «Нева», запах от которого периодически накрывает Зеленоград, засыпали грунтом первый участок размещения отходов и начали заполнять второй.

На предприятии говорят, что работают по проекту, а рост объёма отходов, которые приходится захоранивать, связывают с плохим раздельным сбором.

Активисты считают, что первый участок заполнился слишком быстро, и требуют установить, сколько отходов там фактически разместили.

Почему спорят о скорости заполнения первого участка

Активисты ссылаются на проектные расчёты, где указан объём захоронения около 122 тысяч тонн в год и общий объём первого участка около 1,2 млн тонн. По их версии, при таких параметрах первый участок должен был заполняться девять-десять лет, но фактически заполнился примерно за три года.

В КПО заявляют, что комплекс работает в соответствии с проектной документацией. Больше половины поступающих отходов, как утверждают на предприятии, направляется не на захоронение, а на переработку: вторсырьё, компостирование в техногрунт и производство топлива из отходов.

Рост объёма смешанных отходов в КПО объясняют плохим качеством раздельного сбора. По версии предприятия, если на контейнерных площадках разные виды отходов смешивают, сортировка работает хуже. Отдельной проблемой в КПО называют бункеры для крупногабаритного мусора: их используют под обычные коммунальные отходы, а после дробления и грубой сортировки часть органики может попадать на захоронение и гнить, выделяя неприятный запах.

В «Неве» в ответе редакции «Зеленоград.ру» не предоставили отдельного расчёта, который объяснял бы срок заполнения первого участка с учётом проектных показателей, на которые ссылаются активисты. Предприятие говорит о проектной эксплуатации и проблемах раздельного сбора.

При этом точный объём отходов на первом участке официально не установлен, подчёркивает представитель инициативной группы Наталья. Активисты хотят, чтобы это проверили надзорные ведомства. Какое именно ведомство должно установить фактический объём размещённых отходов и в какие сроки, пока непонятно.

Активисты также утверждают, что сортировка и компостирование на КПО не работали в должном объёме, а часть компоста, по их словам, тоже попадала на участок захоронения.

По опросу «Зеленоград.ру» год назад, около 40% участников сказали, что сортируют вторсырьё. Это не показывает реальную долю сортирующих жителей, но даёт представление о привычках части нашей аудитории.

Запах стал слабее, но жалобы остаются

В КПО подчёркивают, что такие комплексы не могут быть полностью «беззапаховыми», потому что работают с органикой. Для снижения запаха на комплексе держат закрытыми ворота производственных цехов, используют закрытый конвейер для органики, очистные сооружения и систему «Мокрый барьер».

Активисты говорят, что в последнее время запах стал слабее, но не исчез. По словам Натальи, жалобы продолжают поступать из Зеленограда и близлежащих посёлков, куда запах идёт при определённом ветре.

Некоторое улучшение активисты связывают не только с засыпкой первого участка, но и с тем, что, по их наблюдениям, во время проверок на КПО могло приезжать меньше грузовиков.

Главный вопрос остаётся прежним: сколько отходов фактически разместили на первом участке и соответствует ли это проектным расчётам. Без этого невозможно понять, действительно ли проблема только в плохом раздельном сборе или нагрузка на полигон оказалась выше запланированной.

Читайте также
Какой мусор можно кидать в синий бак во дворе, чтобы он не гнил на полигоне
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
вывоз и утилизация мусора, комплекс по переработке отходов (кпо)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
После атаки БПЛА пострадали около 200 квартир более чем в десяти домах. Восстановление обещают закончить к началу июня Новости
Июнь в «Ведогонь-театре» — много любимых зрителями постановок в разных жанрах Новости
Участники зеленоградского полумарафона собрали более 600 тысяч рублей на реабилитацию пятилетней девочки Новости
Школа плюс деньги: за что родителей заставляют платить Новости
Каникулы в городе — обзор афиши «Ведогонь-театра» на июнь Новости
Дорожную ловушку у ТЦ «Зеленоградский» отказались обсуждать на комиссии по безопасности дорожного движения Новости
Летняя школа IQ007: программа смен на июнь-июль 2026 Новости
Стендап у открытого микрофона — пивница «Синий гном» приглашает выступить 27 мая Новости
День защиты детей — 1 июня у Школьного озера проведут веселый праздник с концертом, анимацией, квестами и мыльными пузырями Новости
Участковых врачей вернут в московские поликлиники Новости
В комплексе «Элма-Алабушево» открыта аренда новых производственно-складских помещений Реклама
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру