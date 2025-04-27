Пищевые отходы часто попадают в бункеры для крупногабаритного мусора (большие металлические контейнеры-лодочки), которые предназначены для старой мебели, строительного мусора и подобных отходов. Полностью отсортировать органику невозможно, она загрязняет полигон, усиливает выброс пахучих газов, объяснили в комплексе по переработке отходов «Нева» (КПО), расположенном рядом с Зеленоградом, и призвали жителей соблюдать правила раздельного сбора мусора, чтобы «сделать воздух свежее».

Для минимизации последствий на КПО запустили дополнительную сортировку бункеров и пересыпают полигон грунтом. Также на прошлой неделе заработала новая система нейтрализации запахов — так называемый «мокрый барьер»: распылители раствора на основе воды и эфирных масел, которые нейтрализуют неприятный запах.

Несмотря на эти меры, запахи никуда не исчезли. Только за 27 апреля жители соседних поселков Марьино, Лыткино и Назарихи-2 оставили в чате активистов более десяти жалоб. Люди сообщают о стойком запахе газа, раздражении глаз и в целом ухудшении качества воздуха.