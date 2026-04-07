В синий бак можно выбрасывать бумагу и картон, стеклянную тару, банки из алюминия и жести, пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии и шампуней, канистры, крышки, пакеты и часть другой бытовой упаковки из распространённых видов пластика.

Пластиковые бутылки и другую объёмную упаковку лучше сжимать. Мыть упаковку до идеального состояния не требуется. Выбрасывать вторсырьё можно и в пакетах: на сортировке их всё равно вскрывают. Крышки с бутылок тоже можно не снимать.

Из зеленоградских дворов синие баки забирает компания «МСК-НТ», проводит первичный отбор части мусора, а остальной объём везёт на КПО. Там досортировывают остальные компоненты. Часть органической фракции идёт на техногрунт, а неперерабатываемые остатки используют для производства RDF-топлива.

Полезные фракции частично извлекают даже из серых контейнеров, но из синих баков их получают заметно больше и в лучшем состоянии.

Что в синий бак класть не надо: прежде всего ПВХ-изделия вроде строительных пластиковых труб, оконных рам и похожих материалов. Не подходят и некоторые редкие, сложные для сортировки виды упаковки — например, блистеры от таблеток. Их можно сдавать отдельно в специализированных центрах вроде «Собиратора».

Городские коммунальщики называют эту схему рабочей. В прошлом году в Москве собрали более 1,6 миллиона тонн вторсырья. Правда, этот показатель не растёт уже третий год: многие горожане продолжают выкидывать вторсырье куда попало, вперемешку с пищевыми отходами.

Для уменьшения проблемы мусора нужно и участие жителей на уровне базовой дисциплины: не смешивать вторсырьё с обычным мусором, не бросать в синие баки явно неподходящие материалы. Этого уже достаточно, чтобы больше отходов не отправлялось гнить на полигон.

