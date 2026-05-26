После атаки БПЛА пострадали около 200 квартир более чем в десяти домах. Восстановление обещают закончить к началу июня 26.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Обломки беспилотника упали в ночь на воскресенье, 17 мая. Больше всего повреждений — в 20-м микрорайоне: 176 квартир в семи корпусах, особенно в корпусе 2038. Ещё окна и квартиры повреждены в 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах, в том числе в корпусах 126 и 249. По данным штабов, больше половины выбитых окон уже заменили, а основные работы снаружи домов планируют закончить к началу июня.

Больше половины окон уже заменили

В мобильных штабах «Зеленоград.ру» рассказали, что замеры в квартирах завершены, новые стёкла и другие материалы заказаны. Их устанавливают по мере поставки.

В корпусе 2038 повреждены 51 окно и 44 балкона, ремонт идёт в 49 квартирах. Рабочие меняют окна и балконное остекление, ремонтируют фасад и внутреннюю отделку квартир.

В 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах также продолжают менять стёкла и ремонтировать квартиры. В корпусе 126, по предварительной информации, пострадали около 12 квартир. В корпусе 249 восстановление пока зависит от поставки материалов — после этого ремонт продолжат.

Когда обещают закончить

К началу июня подрядчики планируют закончить основные работы снаружи домов: заменить окна и балконное остекление, закрыть тепловой контур, отремонтировать фасады. Сначала закрывают разбитые окна и балконы, чтобы квартиры не продувало и не заливало дождём.

Внутренний ремонт идёт параллельно, но сроки по квартирам разные: где-то нужно только заменить стекло, где-то — восстанавливать стены, потолки, двери и отделку. Некоторые этапы нельзя ускорить: после штукатурки и других влажных работ поверхности должны высохнуть.

Внутренний ремонт идёт параллельно, но сроки по квартирам разные: где-то нужно только заменить стекло, где-то — восстанавливать стены, потолки, двери и отделку. Некоторые этапы нельзя ускорить: после штукатурки и других влажных работ поверхности должны высохнуть.

Работы идут через департамент капремонта и подрядные организации. В 20-м микрорайоне, по словам подрядчиков, часть работ продолжается и ночью, но без шума и не внутри квартир. В 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах необходимости в ночных работах сейчас нет.

Штабы продолжают работать

Мобильные штабы будут работать до окончания восстановления. Туда можно обращаться по вопросам ремонта, недоделок и дефектов после уже выполненных работ. Штаб в 20-м микрорайоне стоит у корпуса 2038, работает ежедневно с 8:00 до 21:00, телефон — 8-985-798-71-55.

Работы идут через департамент капремонта и подрядные организации. В 20-м микрорайоне, по словам подрядчиков, часть работ продолжается и ночью, но без шума и не внутри квартир. В 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах необходимости в ночных работах сейчас нет.

Штабы продолжают работать

Мобильные штабы будут работать до окончания восстановления. Туда можно обращаться по вопросам ремонта, недоделок и дефектов после уже выполненных работ. Штаб в 20-м микрорайоне стоит у корпуса 2038, работает ежедневно с 8:00 до 21:00, телефон — 8-985-798-71-55.

Новых обращений стало меньше: основные заявки уже обработали. Сейчас жители чаще приходят, если ремонт не доделали или результат их не устраивает. Такие обращения передают подрядчикам.

В 20-м микрорайоне жителям предлагали временное жильё на время ремонта, но, по словам представителя «Жилищника», никто им не воспользовался: люди оставались на даче, у родственников или друзей.

Что с компенсациями за вещи и автомобили

С восстановлением домов порядок сейчас более понятен: работы идут, сроки по внешнему ремонту называют. С компенсациями за повреждённые вещи и автомобили ясности меньше.

В штабе в Матушкино корреспонденту «Зеленоград.ру» сказали, что информации о компенсациях за личные вещи пока нет. По повреждённым автомобилям обращения были, но, по словам представителя управы, восстановление машин за счёт бюджета не предусмотрено. Собственникам рекомендуют обращаться в страховые компании — дальше всё зависит от условий договора, в том числе от того, прописано ли там возмещение ущерба после атаки БПЛА.

В 20-м микрорайоне жителям объясняли иначе: повреждённые вещи фиксировали в актах, а для дальнейшего рассмотрения нужно написать заявление в управу.

Получается, по ремонту домов схема уже есть, а по вещам и автомобилям жители пока получают разные объяснения. Единого порядка для всех пострадавших власти не назвали.

О том, как жители пытаются добиться выплат за повреждённые машины, мы рассказывали отдельно: https://www.zelenograd.ru/news/62237/.

Ещё один материал — о том, почему пострадавшие объединяются: https://www.zelenograd.ru/news/62294/

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дроны, беспилотники, бпла
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
После атаки БПЛА пострадали около 200 квартир более чем в десяти домах. Восстановление обещают закончить к началу июня Новости
Июнь в «Ведогонь-театре» — много любимых зрителями постановок в разных жанрах Новости
Участники зеленоградского полумарафона собрали более 600 тысяч рублей на реабилитацию пятилетней девочки Новости
Школа плюс деньги: за что родителей заставляют платить Новости
Каникулы в городе — обзор афиши «Ведогонь-театра» на июнь Новости
Дорожную ловушку у ТЦ «Зеленоградский» отказались обсуждать на комиссии по безопасности дорожного движения Новости
Летняя школа IQ007: программа смен на июнь-июль 2026 Новости
Стендап у открытого микрофона — пивница «Синий гном» приглашает выступить 27 мая Новости
День защиты детей — 1 июня у Школьного озера проведут веселый праздник с концертом, анимацией, квестами и мыльными пузырями Новости
Участковых врачей вернут в московские поликлиники Новости
В комплексе «Элма-Алабушево» открыта аренда новых производственно-складских помещений Реклама
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру