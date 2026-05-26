Обломки беспилотника упали в ночь на воскресенье, 17 мая. Больше всего повреждений — в 20-м микрорайоне: 176 квартир в семи корпусах, особенно в корпусе 2038. Ещё окна и квартиры повреждены в 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах, в том числе в корпусах 126 и 249. По данным штабов, больше половины выбитых окон уже заменили, а основные работы снаружи домов планируют закончить к началу июня.
В мобильных штабах «Зеленоград.ру» рассказали, что замеры в квартирах завершены, новые стёкла и другие материалы заказаны. Их устанавливают по мере поставки.
В корпусе 2038 повреждены 51 окно и 44 балкона, ремонт идёт в 49 квартирах. Рабочие меняют окна и балконное остекление, ремонтируют фасад и внутреннюю отделку квартир.
В 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах также продолжают менять стёкла и ремонтировать квартиры. В корпусе 126, по предварительной информации, пострадали около 12 квартир. В корпусе 249 восстановление пока зависит от поставки материалов — после этого ремонт продолжат.
К началу июня подрядчики планируют закончить основные работы снаружи домов: заменить окна и балконное остекление, закрыть тепловой контур, отремонтировать фасады. Сначала закрывают разбитые окна и балконы, чтобы квартиры не продувало и не заливало дождём.
Внутренний ремонт идёт параллельно, но сроки по квартирам разные: где-то нужно только заменить стекло, где-то — восстанавливать стены, потолки, двери и отделку. Некоторые этапы нельзя ускорить: после штукатурки и других влажных работ поверхности должны высохнуть.
Работы идут через департамент капремонта и подрядные организации. В 20-м микрорайоне, по словам подрядчиков, часть работ продолжается и ночью, но без шума и не внутри квартир. В 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах необходимости в ночных работах сейчас нет.
Штабы продолжают работать
Мобильные штабы будут работать до окончания восстановления. Туда можно обращаться по вопросам ремонта, недоделок и дефектов после уже выполненных работ. Штаб в 20-м микрорайоне стоит у корпуса 2038, работает ежедневно с 8:00 до 21:00, телефон — 8-985-798-71-55.
Новых обращений стало меньше: основные заявки уже обработали. Сейчас жители чаще приходят, если ремонт не доделали или результат их не устраивает. Такие обращения передают подрядчикам.
В 20-м микрорайоне жителям предлагали временное жильё на время ремонта, но, по словам представителя «Жилищника», никто им не воспользовался: люди оставались на даче, у родственников или друзей.
Что с компенсациями за вещи и автомобили
С восстановлением домов порядок сейчас более понятен: работы идут, сроки по внешнему ремонту называют. С компенсациями за повреждённые вещи и автомобили ясности меньше.
В штабе в Матушкино корреспонденту «Зеленоград.ру» сказали, что информации о компенсациях за личные вещи пока нет. По повреждённым автомобилям обращения были, но, по словам представителя управы, восстановление машин за счёт бюджета не предусмотрено. Собственникам рекомендуют обращаться в страховые компании — дальше всё зависит от условий договора, в том числе от того, прописано ли там возмещение ущерба после атаки БПЛА.
В 20-м микрорайоне жителям объясняли иначе: повреждённые вещи фиксировали в актах, а для дальнейшего рассмотрения нужно написать заявление в управу.
Получается, по ремонту домов схема уже есть, а по вещам и автомобилям жители пока получают разные объяснения. Единого порядка для всех пострадавших власти не назвали.
