Новых обращений стало меньше: основные заявки уже обработали. Сейчас жители чаще приходят, если ремонт не доделали или результат их не устраивает. Такие обращения передают подрядчикам.

В 20-м микрорайоне жителям предлагали временное жильё на время ремонта, но, по словам представителя «Жилищника», никто им не воспользовался: люди оставались на даче, у родственников или друзей.

Что с компенсациями за вещи и автомобили

С восстановлением домов порядок сейчас более понятен: работы идут, сроки по внешнему ремонту называют. С компенсациями за повреждённые вещи и автомобили ясности меньше.

В штабе в Матушкино корреспонденту «Зеленоград.ру» сказали, что информации о компенсациях за личные вещи пока нет. По повреждённым автомобилям обращения были, но, по словам представителя управы, восстановление машин за счёт бюджета не предусмотрено. Собственникам рекомендуют обращаться в страховые компании — дальше всё зависит от условий договора, в том числе от того, прописано ли там возмещение ущерба после атаки БПЛА.

В 20-м микрорайоне жителям объясняли иначе: повреждённые вещи фиксировали в актах, а для дальнейшего рассмотрения нужно написать заявление в управу.

Получается, по ремонту домов схема уже есть, а по вещам и автомобилям жители пока получают разные объяснения. Единого порядка для всех пострадавших власти не назвали.

