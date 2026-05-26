Дорожную ловушку у ТЦ «Зеленоградский» отказались обсуждать на комиссии по безопасности дорожного движения 26.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Бесплатная парковка у ТЦ на Привокзальной площади выглядит доступной, но заехать туда законно нельзя. Префектура отказалась выносить проблему на комиссию по безопасности дорожного движения, хотя ранее именно эта комиссия согласовывала установку камеры на выделенную полосу у ТЦ.

Водитель, который не знает, как здесь устроено движение, может заехать на парковку по выделенной полосе и получить штраф. За два месяца после установки камеры таких штрафов выписано уже более 800. Те, кто знают о камере, заезжают со средней полосы, пересекая сплошную линию. Это тоже нарушение ПДД, но камера его не фиксирует — это ранее подтверждал ЦОДД.

Фактически спорный манёвр уже совершают, только нелегально: без разрешающей разметки и без автоматической фиксации нарушения.

ЦОДД отказался легализовать заезд через выделенку

Делать разрыв в сплошной линии для въезда на парковку в ЦОДД не планируют. В центре считают, что такой поворот ухудшит движение автобусов, а выезд с парковки снизит безопасность пешеходов на переходе.

Там же поясняли, что решение об установке камеры на выделенную полосу возле ТЦ принимала комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре по согласованию с ГАИ.

Почему не сделали другой въезд

Формально легальный въезд на свою парковку должна организовать администрация ТЦ «Зеленоградский» — со стороны Советской улицы.

Но быстро сделать это, по словам представителей ТЦ, невозможно: вдоль здания находятся зона разгрузки и дебаркадер, рядом — подземное инженерное сооружение, не рассчитанное на движение автомобилей.

Перенос зоны разгрузки возможен только при полной реконструкции здания.

Префектура не стала выносить вопрос на комиссию

«Зеленоград.ру» попросил префектуру обсудить ситуацию у ТЦ на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В префектуре ответили, что выносить вопрос на комиссию не планируется.

Почему ситуацию, связанную с разметкой, камерой, выделенной полосой и нарушениями ПДД, не будут обсуждать именно на комиссии по безопасности дорожного движения, заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за транспорт, не объяснил.

Именно такая комиссия должна разбирать подобные ситуации: камера у ТЦ, по данным ЦОДД, тоже появилась по решению комиссии при префектуре и по согласованию с ГАИ.

Вместо решения — пересылка в другие ведомства

Хотя на комиссию можно пригласить и ЦОДД, и Госавтоинспекцию, префектура решила не обсуждать проблему на заседании. Вместо этого она направила отдельные обращения: в ЦОДД — о возможных изменениях в работе камеры, в зеленоградскую Госавтоинспекцию — о необходимости усилить контроль за нарушениями на этом участке. Как именно в префектуре видят это «усиление», не уточнили.

Конкретных решений, которые закрывали бы незаконный въезд, меняли схему движения или создавали легальный заезд на парковку, в ответе нет.

Что делать водителям

Пока схема не изменилась, водителям безопаснее не пользоваться этой парковкой при заезде с Новокрюковской улицы: можно получить штраф за выделенную полосу или нарушить правила при пересечении сплошной.

О ситуации знают все участники этой истории: префектура, ЦОДД, Госавтоинспекция, руководство ТЦ и водители. Но для водителя на месте ничего не изменилось: въезд открыт, законного заезда с Новокрюковской нет, риск штрафа остаётся.

Что будет дальше

«Зеленоград.ру» снова направит запросы в ЦОДД и Госавтоинспекцию. Если вы получали штраф у этого въезда или сталкивались с этой ситуацией, напишите в редакцию — особенно если у вас сохранилось постановление, фото или видео.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, штраф, тц зеленоградский
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
Статистика преступности в Зеленограде снова резко изменилась — теперь в лучшую сторону Новости
Автобусы 25, 28 и 32 больше не останавливаются возле 22-го микрорайона Новости
Понтон на городском пруду начали использовать как качели Новости
Изменения для водителей и пассажиров автобусов 23 и 24 мая — во время Зеленоградского полумарафона Новости
Семейный фестиваль «Гаражка» — 31 мая на территории ресторана Nikol’sky гостей ждет культурный, активный, веселый и умный досуг Новости
На Панфиловском проспекте стало больше стройплощадок Новости
Ленинградский вокзал открылся после почти двухлетнего ремонта Новости
На большом экране в Зеленограде покажут самую фантастическую пьесу Шекспира «Буря» — историю любви, мести и освобождения на волшебном острове Новости
Праздники двора пройдут с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
Большую анимационную программу для детей и подростков обещают на праздниках двора с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
У огарей на Дунькином пруду появились утята Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру