Водитель, который не знает, как здесь устроено движение, может заехать на парковку по выделенной полосе и получить штраф. За два месяца после установки камеры таких штрафов выписано уже более 800. Те, кто знают о камере, заезжают со средней полосы, пересекая сплошную линию. Это тоже нарушение ПДД, но камера его не фиксирует — это ранее подтверждал ЦОДД.

Фактически спорный манёвр уже совершают, только нелегально: без разрешающей разметки и без автоматической фиксации нарушения.

ЦОДД отказался легализовать заезд через выделенку

Делать разрыв в сплошной линии для въезда на парковку в ЦОДД не планируют. В центре считают, что такой поворот ухудшит движение автобусов, а выезд с парковки снизит безопасность пешеходов на переходе.

Там же поясняли, что решение об установке камеры на выделенную полосу возле ТЦ принимала комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре по согласованию с ГАИ.

Почему не сделали другой въезд

Формально легальный въезд на свою парковку должна организовать администрация ТЦ «Зеленоградский» — со стороны Советской улицы.

Но быстро сделать это, по словам представителей ТЦ, невозможно: вдоль здания находятся зона разгрузки и дебаркадер, рядом — подземное инженерное сооружение, не рассчитанное на движение автомобилей.

Перенос зоны разгрузки возможен только при полной реконструкции здания.

Префектура не стала выносить вопрос на комиссию

«Зеленоград.ру» попросил префектуру обсудить ситуацию у ТЦ на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В префектуре ответили, что выносить вопрос на комиссию не планируется.

Почему ситуацию, связанную с разметкой, камерой, выделенной полосой и нарушениями ПДД, не будут обсуждать именно на комиссии по безопасности дорожного движения, заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за транспорт, не объяснил.

Именно такая комиссия должна разбирать подобные ситуации: камера у ТЦ, по данным ЦОДД, тоже появилась по решению комиссии при префектуре и по согласованию с ГАИ.

Вместо решения — пересылка в другие ведомства

Хотя на комиссию можно пригласить и ЦОДД, и Госавтоинспекцию, префектура решила не обсуждать проблему на заседании. Вместо этого она направила отдельные обращения: в ЦОДД — о возможных изменениях в работе камеры, в зеленоградскую Госавтоинспекцию — о необходимости усилить контроль за нарушениями на этом участке. Как именно в префектуре видят это «усиление», не уточнили.

Конкретных решений, которые закрывали бы незаконный въезд, меняли схему движения или создавали легальный заезд на парковку, в ответе нет.

Что делать водителям

Пока схема не изменилась, водителям безопаснее не пользоваться этой парковкой при заезде с Новокрюковской улицы: можно получить штраф за выделенную полосу или нарушить правила при пересечении сплошной.

О ситуации знают все участники этой истории: префектура, ЦОДД, Госавтоинспекция, руководство ТЦ и водители. Но для водителя на месте ничего не изменилось: въезд открыт, законного заезда с Новокрюковской нет, риск штрафа остаётся.

Что будет дальше

«Зеленоград.ру» снова направит запросы в ЦОДД и Госавтоинспекцию. Если вы получали штраф у этого въезда или сталкивались с этой ситуацией, напишите в редакцию — особенно если у вас сохранилось постановление, фото или видео.